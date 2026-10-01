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Le puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 ottobre 2026 saranno segnate da scelte difficili, tensioni familiari e un tradimento destinato a far discutere. Al centro della settimana ci saranno Eduardo, pronto a scontare la sua pena, e soprattutto Roberto Ferri, che approfitta dell’assenza di Marina per avvicinarsi a Greta in modo sempre più evidente. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succederà a Eduardo e Clara? fino a che punto si spingerà Roberto? e quali conseguenze avrà la sua vicinanza a Greta quando Marina tornerà?

Roberto tradisce Marina: la complicità con Greta diventa incontrovertibile

Il cuore della settimana ruota attorno a Roberto Ferri. Con Marina a Londra e Cristina sempre più vicina al trasferimento a Salerno, Roberto si ritrova a trascorrere del tempo con Greta. Quello che nasce come un pomeriggio piacevole si trasforma rapidamente in una complicità evidente, fatta di sguardi, sorrisi e una sintonia che nessuno può ignorare.

Greta diventa una presenza costante, un punto di riferimento emotivo in un momento in cui Marina è lontana e Roberto si sente sotto pressione. La vicinanza tra i due non è più solo un’impressione: è un tradimento vero e proprio, consumato nella quotidianità, nei gesti, nelle attenzioni che Roberto non riesce più a nascondere.

La settimana mostrerà un Ferri diviso tra doveri familiari e desideri personali, mentre la sua relazione con Marina rischia di incrinarsi in modo irreversibile. Quando Marina tornerà, troverà un uomo cambiato e un equilibrio già compromesso.

Diego e Lorenza sempre più vicini, mentre Mariella mente a Lollo e Serena chiede aiuto a Rosa

Parallelamente, la settimana offrirà altre trame destinate a intrecciarsi con il clima emotivo generale.

Diego apparirà sempre più sereno accanto a Lorenza, tanto che Raffaele inizierà a interrogarsi sul futuro del figlio e sulla possibilità che la storia con Ida sia ormai arrivata al capolinea. Lorenza conquista spazio al Vulcano e nella vita di Diego, portando leggerezza e nuove prospettive.

Sul fronte familiare, Mariella mentirà a Lollo per proteggerlo, scatenando il disappunto di Guido e aprendo una riflessione sul ruolo dei genitori e sulla gestione della verità.

Intanto Serena e Filippo chiedono aiuto a Rosa per trovare una collaboratrice domestica, ma la situazione si rivelerà più complicata del previsto, generando nuove incomprensioni.

Infine, Anna continuerà a lottare con i sensi di colpa, incapace di lasciarsi alle spalle il passato e sempre più intrappolata nelle sue emozioni.

Eduardo in carcere: l’ultimo regalo chiesto a Clara prima della separazione

La storyline di Eduardo entra nella sua fase più drammatica. L’uomo è pronto a entrare in carcere e, prima di farlo, chiederà a Clara un ultimo regalo. La natura della richiesta resta avvolta nel mistero, ma il gesto appare carico di significato: Eduardo vuole lasciare un segno, un ricordo, qualcosa che lo accompagni durante la detenzione e che possa legarlo a Clara nonostante la distanza.

Per Clara sarà un momento emotivamente complesso: da un lato il desiderio di sostenere Eduardo, dall’altro la consapevolezza che la loro storia sta per affrontare una prova durissima. La settimana si aprirà dunque con un addio che non è solo fisico, ma anche simbolico, e che potrebbe cambiare definitivamente il loro rapporto.