Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 16 novembre 2026: Sengul viene arrestata, Doruk e Harika scoprono...

Akif e Suzan rivelano ai figli che stanno per sposarsi. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, lunedì 16 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.Gli spoiler rivelano che dopo essere stati accidentalmente avvelenati da Sengul, Emel, Omer, Ogulcan e Aybike verranno portati d'urgenza in ospedale dove, fortunatamente, verranno salvati. La moglie di Orhan dopo quello che è successo verrà portata prima in caserma e poi in carcere.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 16 novembre 2026: Akif e Suzan rivelano ai figli che stanno per sposarsi.

Sengul si ritroverà a fare i conti con le angherie di una sua compagna di cella che vuole fargliela pagare perché pensa che sia una figlicida. Intanto Doruk sarà convinto di andare a cena con il padre, con loro però ci saranno anche Suzan e Harika. Akif e la sua futura moglie hanno organizzato l'incontro per annunciare ai figli che la settimana successiva convoleranno a nozze.





La tensione sarà alle stelle e per convincere il figlio che non odia la sua ex moglie Akif le rivolgerà dei complimenti, ma senza volerlo offenderà Suzan. Nel frattempo la donna rivelerà a Doruk che lei e suo padre hanno comprato una nuova casa in cui anche lui avrà la sua stanza per restare da loro ogni volta che vorrà. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che con estrema freddezza il ragazzo dirà di avere già una casa e quando Harika proverà a difendere sua madre Doruk se ne andrà.

