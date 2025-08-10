Spiaggia di Portonuovo a Vieste, le più belle spiagge del Gargano
La Spiaggia di Portonuovo si trova a sud di Vieste, a dire il vero si trova a pochissimi chilometri dal Centro di Vieste, appena dopo la spiaggia della Scialara, con la quale va quasi a creare un unica distesa sabbiosa interrotta solo da un massiccio calcareo (chiamato anche “il ponte”), dove si trova la Punta delle Sirene e la grotta dei Pipistrelli.
La spiaggia è davvero molto tranquilla ed è molto capiente (circa 1500 metri). La spiaggia è costituita da sabbia fine e fondale abbastanza piatto. La spiaggia è perfetta per famiglie e bambini, ma anche a chi cerca un po’ di relax.
La particolarità della spiaggia è rappresentata dall’isolotto di portonuovo, raggiungibile anche a nuoto dai più esperti o con una barchetta. Sulla spiaggia vi sono molti stabilimenti balneari nei quali poter noleggiare Ombrellone e Lettini, ma c’è ampio spazio anche per la spiaggia libera. L’accesso è molto semplice.
Spiaggia di Portonuovo, come arrivare
Sulla spiaggia di portonuovo dista circa 5 km a sud di Vieste, sulla SP53 che collega Vieste a Mattinata. La spiaggia è raggiungibile con auto o per i più temerari anche con una lunga passeggiata dal centro di Vieste.
