L’Isola dei Famosi 2024 cambia giorno: potrebbe tornare Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2024 cambia giorno di programmazione. Ilary Blasi potrebbe tornare a condurre il reality. Non ci sarà più il doppio appuntamento e il reality verrà trasmesso di domenica. Gli ascolti si sono mostrati un flop e la finale non è molto lontana. L’ultima puntata verrà trasmessa lunedì 13 maggio. Il reality tornerà il 19, la fiction Zorro avrebbe dovuto essere trasmessa in prima serata cederà lo spazio.

Mediaset non ha convinto il pubblico e la trasmissione non è decollata

L’Isola dei famosi, completamente rinnovata e condotta da Vladimir Luxuria non ha funzionato. I tanti anni di Ilary Blasi non hanno aiutata a reggere il confronto. I nuovi opinionisti hanno smesso di interessare e mentre il Grande Fratello ha puntato su Cesara Buonamici, per l’Isola non è stato così.

Sonia Bruganelli era desiderosa di presentare la prossima edizione dell’Isola, con il benestare dell’attuale conduttrice. Alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione, infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva ipotizzato uno stop al reality per una stagione. con la chiara intenzione di ripensare il format e proporlo sotto una nuova veste.

Visti i risultati degli ascolti Ilary Blasi avrebbe potuto passare alla conduzione

La stagione 2024 è terminata e non è praticamente certo che ci sia un cambio al timone. La Rete, da anni, sta cercando di avere una proposta meno aggressiva e portata all’attualità. L’Isola dei Famosi 2024 potrebbe chiudere in anticipo.

Che succederà?