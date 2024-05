Amici 23 semifinale, Marisol e le parole d’amore su Petit

La ballerina Marisol Castellanos racconta ciò che ha provato per Petit nell’attesa della semifinale di Amici 23: “A primo impatto ho pensato che eri molto simpatico“. Intanto è in corso l’organizzazione della semifinale di Amici, che verrà trasmessa domenica 12 maggio in prima serata, da Canale 5. Nella serata verranno decretati i finalisti della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici 23 i ragazzi in gara al Serale si raccontano e si lasciano andare a confessioni inedite

La semifinale di Amici, che verrà trasmessa domenica 12 maggio, in prima serata da Canale 5 ci dirà i finalisti della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Intanto, i ragazzi che sono rimasti ancora in gara al Serale, si sono confidati e sono emerse confessioni inedite.

Nel daytime di Amici 23, tutti i semifinalisti sono stati riuniti intorno a un tavolo che chiamano “il tavolo della verità e del talento“. Ci sono stati balli, canti e dichiarazioni d’amore, oltre a confessioni inedite. La ballerina Marisol Castellanos ha raccontato la sua storia d’amore con Petit.

Marisol Castellanos parla d’amore, ecco che dice

“La prima volta che l’ ho visto è stato in hotel. non ho pensato perchè non me lo ricordavo. Poi quando lo ho visto ai casting ho pensato, ma forse lui era anche in hotel… Poi ci siamo conosciuti qua, ma a primo impatto ho pensato che eri molto, molto simpatico, mi facevi tanto, tanto ridere“.

Le parole dolci hanno mostrato l’emozione di Marisol. Successivamente, la produzione di Amici ha assegnato a Petit un compito: fare una serenata alla sua amata ballerina. Dopo l’esibizione dell’amato, Marisol l’ha baciato ringraziandolo.

A Holden ha elencato pregi e difetti di ogni suo compagno

“Dustin ottimo ballerino e ottima persona, dire un difetto è difficile; Petit mi piace che prende la vita con leggerenza, mi piace il suo carattere, difetti non li so; Marisol ottima persona e ballerina, difetti non li dico; Mida ammiro la tua determinazione, Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? L’evoluzione che hai avuto qui dentro“.

L’allievo di Rudy Zerbi ha fatto dolci dediche ai suoi compagni, Sarah ha rivelato: “Se dovessi svegliarmi su un’isola deserta vorrei con me Marisol perché siamo state sempre legate“. La semifinale di Amici 23 è slittata a domenica 12 maggio su Canale 5, in prima serata.

In questo modo, si è evitato lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest. L’Italia sarà rappresentata dalla cantautrice, ex allieva del talent show di Maria De Filippi, Angelina Mango.