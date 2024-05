Matteo Del Campo di Foggia in finale al programma “L’acchiappatalenti” di Rai 1

“L’acchiappa talenti” è il nuovo show di Milly Carlucci in onda da venerdì 10 maggio su Rai1 e disponibile anche su RaiPlay. Nel programma la giuria composta da Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Wanda Nara e Sabrina Salerno sono alla ricerca di nuovi talenti. Alle audition del programma di Rai 1 ha partecipato anche Matteo del Campo, artista foggiano che in questi mesi sta facendo “spaventare” ma anche ridere i foggiani a suon di scherzi. Qui di seguito il video della sua esibizione. La performance è stata giudicata positivamente dalla giuria, ed il talento foggiano vola in finale.