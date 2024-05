Uomini e Donne, nuova dedica social di Mario Cusitore a Ida Platano: ecco cosa ha fatto

Mario Cusitore è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il corteggiatore ha fatto molto parlare in questi ultimi giorni per una segnalazione ai suoi danni. L’uomo infatti è stato visto insieme ad un ‘altra donna in un hotel di Napoli mentre si stava conoscendo con Ida Platano. Dopo svariate smentite, Mario Cusitore ha fatto finalmente meaculpa nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Per questo motivo, Ida Platano ha deciso di eliminarlo mentre lei di abbandonare la trasmissione. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane rivelano che l’ex tronista e Mario Cusitore faranno il loro ritorno in studio. Il pubblico scoprirà che Mario si è recato a Brescia per avere un confronto con Ida, che però ha rifiutato. Una volta in studio, l’uomo chiederà una seconda chance all’ex tronista che però rifiuterà.

Uomini e Donne, Mario Cusitore posta una dedica social per Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore e Ida Platano si diranno addio nel corso delle nuove puntate. Ma il napoletano ha dimostrato di non voler rinunciare all’ex tronista. Nel corso degli ultimi giorni infatti l’uomo si è reso protagonista di alcuni gesti social nei confronti della donna. Dopo aver messo mi piace ad una loro foto in una fanpage di lui e Ida, Mario ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui compare uno spezzone del film “Le pagine della nostra vita”. Nel video si sentono le seguenti parole: “Sì, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante, e io ti dico quanto sei una rompic*glioni. E, lo sei il 99% del tempo. E non ho paura di offenderti. Tanto ti bastano due secondi di recupero per passare alla rottura di c*glioni successiva”. Una dedica che sembra essere rivolta a Ida Platano. La donna concederà una chance al corteggiatore? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.