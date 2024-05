Francesca Chillemi racconta a Verissimo il danno di una relazione complicata

Francesca Chillemi, ancora adolescente si è trovata ingabbiata in una relazione complicata. Era adolescente ed emotivamente, i suoi legami affettivi non sono stati danneggiati. La sua testimonianza ha scosso il pubblico in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Ogni dettaglio del suo passato è venuto a galla e ora brilla sullo schermo di Canale 5 nella seconda stagione di “Viola come il mare”.

Francesca Chillemi rivela il suo passato

Francesca Chillemi è rimasta devastata dall’esperienza avuta in passato: “È finita rapidamente” ha commentato. La storia di Francesca fa parte del tempo precedente alla sua incoronazione a Miss Italia nell’anno 2003, appena maggiorenne.

In quel tempo, Francesca si immerse in una gara sfavillante tra l’11 e il 15 settembre a Salsomaggiore Terme, ha conquistato il titolo. Debora Salvalaggio arrivò seconda e il suo nome ha sfiorare le luci della ribalta televisiva fino al 2012. In quell’anno fu inviata nel programma di Rai 1 “Mi gioco la nonna”, condotto da Giancarlo Magalli.

Francesca Chillemi ha raccontato il suo dramma

A Verissimo, Francesca ha aperto il suo cuore, ha rivelato di aver vissuto una relazione amorosa alquanto tumultuosa negli anni dell’adolescenza. “Era una di quelle cotte adolescenziali, che per fortuna non è durata tantissimo, ma ho vissuto delle cose non piacevoli e che all’epoca forse non ero capace di gestire” ha confessato alla Toffanin.

Fortunatamente, l’esperienza passò rapidamente, non ha coinvolto i suoi genitori. È stata una prova di di forza interiore che ha imparato a coltivare. Questa esperienza negativa, seppur oscura, non ha alterato la sua visione dell’amore e dell’altro sesso. “Ho avuto il privilegio di crescere accanto a un padre straordinario, quindi nessuno può arrivare e sconvolgere quel legame”, ha affermato con determinazione l’attrice.

Francesca Chillemi diverrà una famosa protagonista, accanto a Can Yaman, della seconda stagione di “Viola come il mare”, serie televisiva di Canale 5 ispirata al romanzo di Simona Tanzini, “Conosci l’estate?”. Un’avventura che ci coinvolgerà per sei settimane con: emozioni, sospiri e colpi di scena.