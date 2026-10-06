Soraya Sabetta, le parole su Piera Meloni stupiscono: “Non dimentico le parole contro di me, ma…”

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Quando Soraya Sabetta ha partecipato a Temptation Island Piera Meloni non si è fatta scrupoli a criticare duramente il suo comportamento nel villaggio. Adesso è lei che si è ritrovata al centro delle critiche ma l’ex fidanzata di Cristian non l’ha ripagata con la stessa moneta.

Una storia pubblicata nelle scorse ore dall’ex volto di Temptation Island ha stupito tutti. Quando è circolato sul web il web della gieffina Soraya Sabetta si è limitata a fare una battuta ma questa volta ha dimostrato una grande comprensione dicendo che non farà un video contro una ragazza che a livello mediatico sta vivendo quello che hanno riservato anche a lei mesi fa. Pensando alle cose brutte che Piera Meloni ha detto su di lei non riesce ad arrabbiarsi perché pensa solo a quanto sia difficile affrontare quello che sta vivendo nella casa.

Soraya Sabetta non attacca Piera Meloni: sui social mostra sostegno e comprensione per la gieffina

A differenza di molte persone, compresa Piera Meloni, la Sabetta non pensa che sia giusto giudicare qualcuno limitandosi solo a vedere cosa accade in un reality perché fuori molte cose non si possono capire del tutto. Ci ha tenuto poi a precisare che non è dalla parte di nessuno e non dimentica che la gieffina l’ha definita cattiva, viziata, maleducata e molto altro ancora però la sua empatia supera la rabbia.

Soraya Sabetta ha voluto mandare un abbraccio a Piera Meloni e le ha augurato di trovare la forza e la serenità di cui ha bisogno, soprattutto quando si ritroverà ad affrontare fuori quello che è accaduto. Ha poi aggiunto: “Non rispondere non significa essere d’accordo. A volte significa semplicemente scegliere di non fare ad altri ciò che è stato fatto a noi”.