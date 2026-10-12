Selvaggia Lucarelli svela cosa ha fatto quando Lorenzo Biagiarelli l’ha lasciata: “Credevo nella nostra storia”

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Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono una coppia da anni e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, qualche tempo fa hanno anche annunciato l’intenzione di convolare a nozze ma ad oggi non hanno ancora pronunciato il fatidico ‘si’.

Oggi sono più complici e innamorati che mai ma in passato la loro relazione ha rischiato di giungere al capolinea. Ospite a Verissimo l’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlando del loro rapporto ha fatto sapere che a loro piace la loro quotidianità. Nelle sue passate relazioni ha detto di aver sempre convissuto, faceva stare i suoi ex a casa sua perché aveva paura di restare da sola. Col tempo ha imparato a non accontentarsi e quando è riuscita a restare da sola per quattro anni è arrivato Lorenzo Biagiarelli.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli pronti per le nozze: in passato stavano per dirsi addio, lei ha lottato per il loro amore

Quando è venuto a galla l’argomento matrimonio con ironia l’opinionista del Grande Fratello Vip ha detto che non promette più nulla, ha poi rivelato che forse le nozze si svolgeranno in Puglia il prossimo autunno. Riferendosi al loro rapporto ha detto che sono cambiati negli ultimi anni ma tra pochi mesi si sposeranno.

Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che il compagno è molto ironico, ha anche detto che si commuovono per i gatti e quando pensano agli inizi della loro relazione. In merito al momento in cui hanno rischiato di dirsi addio ha svelato: “Lui ha avuto un attimo di ripensamento, mi ha lasciata, e io per la prima volta mi sono inginocchiata. Gli ho detto di tenere duro perché credevo nella nostra storia, lui mi ha ascoltato e alla fine non ci siamo più lasciati”.