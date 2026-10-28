Ballando con le Stelle Ornella Muti commenta la topline, su Barbara d’Urso svela: “A lei non vado bene”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella nuova puntata di Ballando segreto Milly Carlucci e uno degli autori si sono divertiti a punzecchiare Ornella Muti in merito alla questione della ‘topline’ sollevata da Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

L’autore l’ha anche provocata chiedendole se volesse tutti i balli della precedente edizione per vedere com’è la topline, lei ha detto che non le interessano perché si concentra solo sul suo percorso. In collegamento è intervenuto Pasquale La Rocca dicendo che in quindici ore non è possibile acquisire una topline perfetta perché servono anni di allenamento.

C’è tensione tra Barbara d’Urso e Ornella Muti a Ballando con le Stelle: cosa ha rivelato l’attrice sulla giurata e sul rapporto con Pasquale La Rocca

A Ballando segreto l’attrice ha detto di aver fatto la topline, però non sapeva cosa fosse. Riferendosi a Barbara d’Urso, invece, ha detto: “A lei non arrivo, non vado bene e va bene pure così. Cosa posso dire? Non le comunico”. Sin dalla prima puntata si è creata non poca tensione tra loro, in molti continuano a pensare che la giurata sia gelosa del rapporto nato tra la concorrente e Pasquale La Rocca.

Intanto, hanno fatto di nuovo notare a Ornella Muti che quest’anno Pasquale La Rocca è totalmente diverso, non lo avevano mai visto così sereno. Hanno anche detto che è la prima volta che gli sorridono gli occhi e con ironia le hanno chiesto cosa gli abbia fatto. L’attrice ha replicato dicendo di non conoscere un altro Pasquale, lei non gli ha fatto nulla e sin dall’inizio lo ha trovato rigoroso, ma accogliente e simpatico.