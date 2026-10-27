Pasquale La Rocca e la rara sintonia con Ornella Muti, Barbara d’Urso lo ha deluso: “Mi aspettavo più ironia”

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Non stanno mancando le polemiche a Ballando con le Stelle, specie per i battibecchi scoppiati tra Pasquale La Rocca, Ornella Muti e Barbara d’Urso. Sin dall’inizio del programma la giurata è stata accusata di essere gelosa del rapporto nato tra il maestro di ballo e l’attrice, lei però continua a negare.

Tra loro è nata molta tensione e in varie occasioni il ballerino ha ammesso di esserci rimasto male per il comportamento della conduttrice. Intervistato dal settimanale Chi ha ricordato di aver lavorato con Federica Pellegrini, Barbara d’Urso e Ornella Muti nelle ultime stagioni di Ballando con le Stelle. Tutte loro dal punto di vista umano lo hanno arricchito, per questo non vuole fare classifiche.

Pasquale La Rocca parla del suo rapporto con Ornella Muti a Ballando con le Stelle: perché Barbara d’Urso lo ha deluso

Il ballerino ha ammesso che si è creata una rara sintonia con Ornella Muti, a detta sua dovuta dal fatto che condividono una super sensibilità. Riferendosi all’attrice ha detto che dietro l’iconica immagine ci sono bellissime fragilità e profondità. Anche con Barbara d’Urso ha vissuto un percorso speciale e un’intesa che non si possono cancellare, però la giurata lo ha un po’ deluso.

Pasquale La Rocca pensa che sia normale che si crei un po’ di gelosia nel ballo quando la dinamica cambia dopo aver condiviso con una persona qualcosa di forte. Ha poi aggiunto: “Me lo aspettavo, anche se ammetto che mi sarebbe piaciuto venisse affrontato dall’altra parte con un pizzico di ironia e leggerezza“. Il ballerino ci ha tenuto però a precisare che sta affrontando con il sorriso le critiche perché continua a volere un bene sincero a Barbara d’Urso, ha anche ribadito che non vuole che nessuno cancelli le cose forti che ha vissuto con lei.