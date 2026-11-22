Da Deliceto a Foggia Nella Cattedrale di Foggia il 13 dicembre il concerto “Tu scendi dalle stelle”

L’Arcivescovo Giorgio Ferretti: “Importante legame del territorio con Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”

Nella Cattedrale di Foggia il 13 dicembre il concerto “Tu scendi dalle stelle”

È la prima iniziativa della neo-nata Fondazione intitolata al canto di Natale composto a Deliceto

L’Arcivescovo Giorgio Ferretti: “Importante legame del territorio con Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”

Sarà il celebre tenore italo-americano Luciano Lamonarca il protagonista del concerto di Natale

La Fondazione unisce Arcidiocesi Foggia-Bovino, Comune di Deliceto e Comunità Oasi della Pace

FOGGIA – Sarà un grande concerto di Natale, che vedrà protagonista il celebre tenore italo-americano Luciano Lamonarca, a far risuonare nella Cattedrale di Foggia il più dolce e struggente canto di Natale di tutti i tempi, “Tu scendi dalle stelle”, la pastorale composta da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nell’inverno del 1744 nel Santuario della Consolazione, durante uno dei sui soggiorni a Deliceto. L’evento, che si terrà il 13 dicembre 2026 alle 20.30, è stato annunciato oggi, venerdì 20 novembre, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Seminario Sacro Cuore presieduta dall’Arcivescovo Giorgio Ferretti. Si tratta della prima iniziativa della neo-nata Fondazione Onlus “Tu scendi dalle stelle from Deliceto”, che vede insieme l’Arcidiocesi Foggia-Bovino, il Comune di Deliceto, la Comunità Mariana Oasi della Pace e proprio il tenore Luciano Lamonarca, nominato direttore artistico della fondazione stessa.

“QUESTA FONDAZIONE VIENE DA LONTANO”. “È una fondazione molto importante, che viene da lontano, dal grande legame che Sant’Alfonso ha con questa terra, dai tempi in cui d’inverno risiedeva proprio nel borgo delicetano. Ed è lì che compose Tu scendi dalle stelle. Siamo contenti di tenere a battesimo questa fondazione e speriamo che ne venga tanto bene”. Sono queste le parole con cui l’Arcivescovo Giorgio Ferretti, durante l’incontro con i giornalisti, ha introdotto la presentazione ufficiale della nascita della Fondazione Onlus “Tu scendi dalle stelle from Deliceto”. Una nuova realtà, un sodalizio istituito, come ha spiegato il presidente Benvenuto Cifaldi, per “valorizzare l’importanza e la bellezza spirituale, storica, culturale e ambientale di un territorio come quello della nostra provincia, costellato di luoghi dello spirito, mete di viaggiatori e pellegrini attenti ai valori, ai segni e alle testimonianze vive della fede, che significa anche musica, arte, architettura”.

DA DELICETO A FOGGIA. “Ringrazio di cuore l’Arcivescovo Giorgio Ferretti”, ha dichiarato Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto. “Tu scendi dalle stelle” è un patrimonio di storia, cultura e spiritualità che appartiene non solo al nostro paese ma a tutta la provincia. Ed è per questo che, dopo il primo concerto che si tenne a Deliceto lo scorso anno, questa volta a celebrare la pastorale di Sant’Alfonso sarà un grande concerto nella Cattedrale di Foggia. Sarà un momento solenne attraverso il quale condivideremo e celebreremo idealmente con tutta la provincia la nascita della Fondazione”, ha concluso il sindaco.



