Riposto Morte di Noemi, il doloroso addio della nipote

A tre mesi dalla morte di Noemi Impellizzeri, la nipote Clarissa le dedica una lettera contro i pregiudizi e la violenza sulle donne.

A tre mesi dalla morte di Noemi Impellizzeri, il dolore dei familiari della 33enne di Riposto, in provincia di Catania, resta immutato. La giovane donna era stata trovata senza vita nella sua abitazione lo scorso 23 agosto, in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. A ricordarla è stata la nipote Clarissa, attraverso una lettera scritta a nome dell'intera famiglia, riportata dal quotidiano La Sicilia. Un messaggio carico di sofferenza, ma anche di indignazione per i giudizi espressi sulla vita privata della donna. La nipote ha voluto ribadire come nessuna circostanza possa giustificare la violenza nei confronti di una donna.

Morte di Noemi Impellizzeri, la lettera della nipote Clarissa

MI CHIAMO NOEMI IMPELLIZZERI

Sono Noemi, oggi parlo io.

Le cause della mia morte sono ancora da accertare. Il mio caso è nelle mani della Procura da ormai tre lunghissimi mesi.

Avevo solo 33 anni, tre figli che amavo immensamente e una vita ancora tutta da vivere. Qualcuno mi ha strappata alla mia famiglia, ai miei bambini, ai miei sogni e al futuro che desideravo costruire.

Di me ne dicono tante.

Lascio che parlino. Ma vorrei ricordare a tutti una cosa: qualsiasi fosse il mio stile di vita, qualsiasi fossero le mie scelte, niente avrebbe mai potuto giustificare la mia morte.

Non esistono vite che valgono meno di altre. Non esistono donne che meritano meno protezione, meno rispetto o meno giustizia.

Sono ed ero figlia, madre, donna.

Avevo sogni, desideri e speranze. Sognavo un futuro con i miei bambini, che un tempo erano stati allontanati da me. Stavo lottando per riaverli, per ricostruire il nostro legame, per tornare a essere ogni giorno la loro mamma.

E invece il mio tempo si è fermato a 33 anni.

Una sera qualcuno ha deciso che la mia vita dovesse finire.

Sono stata ingannata, picchiata, strangolata e impiccata, tentando di far passare la mia morte per un suicidio.

Successivamente qualcuno ha provato a incendiare la mia casa, nella speranza di cancellare ogni traccia.

Ma non tutto è andato come avevano previsto. Le tracce sono rimaste e oggi sono al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono ancora in corso e sarà la giustizia ad accertare ogni responsabilità.

La mia famiglia aspetta risposte, i miei figli meritano la verità e io merito giustizia.

Una cosa, però, non deve mai essere dimenticata: non importa come vivessi, chi frequentassi, quali scelte avessi fatto o quali errori avessi commesso.

Nessuna donna deve essere uccisa.

Nessuna vita può essere considerata sacrificabile.

I miei vicini dicono di non aver sentito le urla. In casa mia "c'era sempre via vai", come se questo potesse giustificare ciò che mi è successo. Si parla di me, della mia vita, delle persone che frequentavo, di ciò che facevo e di come vivevo.

Si cerca di spostare continuamente l'attenzione su chi fossi io o sulla mia famiglia, dimenticando la domanda più importante:

CHI È RESPONSABILE DELLA MIA MORTE?

Non bisogna essere donne perfette per meritare di vivere.

Non bisogna avere una vita perfetta per meritare rispetto.

Non bisogna essere una brava madre, una brava figlia o una brava compagna per avere diritto alla propria vita.

Mia madre piange ogni notte. Raccoglie le forze e viene a portarmi i fiori più belli.

I miei fratelli cercano nel lavoro un modo per andare avanti.

I miei figli affrontano la mia assenza dipingendo e sognandomi ogni notte.

Mio padre cerca di mantenere i nervi saldi per tutti, mentre anche il suo mondo è crollato.

Questa è la mia famiglia. Queste sono le persone che ogni giorno devono imparare a vivere con un'assenza che non avrebbero mai dovuto conoscere.

Avrò giustizia per me, per la mia famiglia e soprattutto per i miei figli. Non permetterò che il mio nome venga infangato, che la mia vita venga ridotta a pettegolezzi o che la mia morte diventi soltanto una notizia.

Non sono soltanto un caso giudiziario.

Non sono soltanto un numero.

Sono Noemi. Una figlia, una sorella e soprattutto una mamma di tre bambini.

Condividete la mia storia. Non lasciate che venga dimenticata. Non lasciate che il mio nome diventi soltanto un numero e che ciò che mi è accaduto diventi soltanto una notizia.

NESSUNO DEVE ESSERE UCCISO. MAI. QUALSIASI SIA LA SUA VITA.

Mi chiamo Noemi Impellizzeri.

33 ANNI PER SEMPRE.