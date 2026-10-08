Moreno Morello, la mamma di Guendalina Tavassi lo denuncia: “Spenderà i soldi del GF Vip in avvocati e risarcimenti”

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Non si sono ancora placati gli animi tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello dopo il duro scontro scoppiato nella settima puntata del Grande Fratello Vip. La gieffina è andata su tutte le furie per il fatto che l’abbia fatta passare per una poco di buono e non ha certo intenzione di ignorare la cosa.

Nella casa più spiata dagli italini la gieffina ha rinfacciato al suo compagno di avventura le pesanti offese mosse nei suoi confronti. Pensa che tutte le donne siano indignate dalle sue parole, lui però non vuole chiederla scusa. Moreno Morello rimane fermo nella sua posizione, infatti ha detto che sottoscrive ciò che ha detto a Guendalina Tavassi.

Moreno Morello attacca ancora Guendalina al GF Vip, interviene la mamma di lei: ha denunciato il gieffino

Sui social la mamma della gieffina, Emanuela Fuin, ha preso le parti della figlia e ha fatto sapere di aver preso provvedimenti dal punto di vista legale. Questo è ciò che ha rivelato: “Quando è troppo è troppo, il Sig. Morello ne risponderà nelle sedi opportune. Così quello che ha guadagnato al GF Vip lo spenderà in avvocati e risarcimenti per diffamazione. Se gli basta“.

Anche il compagno di Guendalina Tavassi sta continuando a scagliarsi contro Moreno Morello sul suo profilo Instagram. Lo ha accusato di essere un uomo indegno e di aver detto certe frasi contro sua moglie che vanno oltre il gioco e il reality. Federico Perna pensa che sia un uomo di una pochezza assoluta, più viscido di una serpe. A detta sua si è reso protagonista di scene penose e crede che tutti dovrebbero aprire gli occhi.