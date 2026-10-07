Guendalina Tavassi, la figlia ha sofferto per la separazione dei genitori: “Mio padre c’è sempre stato”

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Non è certo un segreto il fatto che Guendalina Tavassi non sia in buoni rapporti con l’ex Remo Nicolini, con il quale ha avuto la sua prima figlia, Gaia Nicolini. Ne ha parlato di recente anche al Grande Fratello Vip dicendo di aver cresciuto da sola la figlia e di aver affrontato molti problemi dal punto di vista economico.

Sui social l’ex della gieffina ha subito smentito le sue dichiarazioni dicendo che quando stavano insieme faceva una vita agiata e non le mancava nulla. Intervistata dal settimanale Chi Gaia Nicolini si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua famiglia dicendo che ricorda bene quando i suoi genitori erano uniti, lei era molto piccola ma ricorda che il padre c’è sempre stato.

La figlia di Guendalina Tavassi ha sofferto per la separazione dei suoi genitori: cosa ha rivelato Gaia Nicolini

La figlia di Guendalina Tavassi, riferendosi alle diatribe tra i suoi genitori, ha detto di non voler prendere le parti di nessuno. Però può dire quello che ha provato lei a causa delle tensioni tra sua madre e suo padre, la loro separazione l’ha fatto soffrire molto. A parer suo ci può stare che due persone decidano di prendere strade diverse ma i figli non dovrebbero risentirne.

In merito al rapporto con la madre Gaia Nicolini ha rivelato: “In passato abbiamo avuto un po’ di turbolenze. Ci possono essere anche dei litigi e delle discussioni tra mamma e figlia. Sono cose passate, adesso siamo in pace. Mamma sì, è abbastanza difficile da comprendere, però si fa voler bene”. La figlia di Guendalina Tavassi si è detta felice che sia tornata al Grande Fratello Vip, pensa che sia veramente simpatica ma ha anche dei lati negativi come tutti, però la vede bene nella casa ed è felice.