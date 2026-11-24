PER LA PRIMA VOLTA Melany Musillo sbarca per la prima volta sul Gargano: il 7 dicembre DJ set all’Area69 a San Giovanni Rotondo

Grande attesa a San Giovanni Rotondo per l’arrivo di Melany Musillo, influencer e DJ amatissima dai giovani e seguitissima sui social media

SAN GIOVANNI ROTONDO - Grande attesa a San Giovanni Rotondo per l’arrivo di Melany Musillo, influencer e DJ amatissima dai giovani e seguitissima sui social media. Lunedì 7 dicembre, a partire dalle ore 23:00, l'artista sarà per la prima volta sul Gargano come special guest della quinta edizione di Emerals Night Vibes, ospitata presso l’Area69 da Pikka in Contrada Coppa Cicuta (zona Pozzo Cavo).

Organizzato in occasione della vigilia dell’Immacolata con l’obiettivo di riunire i ragazzi del territorio in un clima di divertimento sano e genuino, l’appuntamento vedrà la Musillo protagonista in console con il suo DJ set. Nel corso della serata ci sarà inoltre la possibilità di scattare foto insieme all’ospite e di riservare tavoli per seguire lo show.