Matrimonio Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: quando e dove si celebrano le nozze e la location scelta per la festa

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Il 10 ottobre segna il giorno più atteso per Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, pronti a unirsi in matrimonio nella città dove la giornalista è cresciuta. La scelta di Fabriano racconta un ritorno alle origini, mentre la festa in una villa storica aggiunge un tocco cinematografico alle nozze. Dentro questo evento che ha acceso la curiosità del pubblico, emergono subito le domande che guidano la ricerca online: dove si svolgerà la cerimonia? Qual è la location del ricevimento? Che atmosfera avrà il matrimonio di Giorgia Cardinaletti?

Giorgia Cardinaletti: il sì nella Cattedrale di San Venanzio

La cerimonia inizierà alle 16:00 nella Cattedrale di San Venanzio, il luogo più simbolico di Fabriano. Giorgia Cardinaletti ha scelto la chiesa che domina il centro storico, a pochi passi dalla casa della sua infanzia. La cattedrale, con le sue navate luminose e le opere che raccontano secoli di storia, offrirà un’atmosfera intensa e familiare. La giornalista ha voluto riportare il momento più importante della sua vita nel cuore della città che l’ha formata, creando un legame diretto tra il rito e le sue radici. Il matrimonio avrà un’impronta elegante e tradizionale, con una celebrazione che punta a valorizzare la dimensione affettiva e il rapporto profondo della sposa con Fabriano.

La festa nella villa del Marchese del Grillo: una location da film per Giorgia Cardinaletti

Dopo la cerimonia, gli invitati raggiungeranno la villa del Marchese del Grillo, una dimora settecentesca immersa nelle colline marchigiane. La villa, oggi relais di charme, conserva affreschi, sale nobili e un parco che si apre verso l’Appennino. La location richiama il cinema italiano: qui furono ambientate alcune scene del celebre film dedicato al Marchese del Grillo, e il grande salone porta ancora il nome di Alberto Sordi. Il ricevimento si muoverà tra interni e spazi all’aperto.

Le sale del piano nobile offriranno un’atmosfera aristocratica, mentre il giardino e la piscina regaleranno momenti più rilassati. La villa permette di creare un equilibrio tra eleganza e natura, tra storia e leggerezza, perfetto per un matrimonio che vuole unire tradizione e modernità. La scelta della location conferma il gusto raffinato di Giorgia Cardinaletti, che ha puntato su un luogo capace di raccontare la bellezza delle Marche e il fascino delle dimore d’epoca.

Una storia d’amore protetta fino al grande giorno

La relazione tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis è rimasta lontana dai riflettori per mesi. I due giornalisti hanno scelto la discrezione, lasciando emergere solo pochi dettagli nel corso dell’ultimo anno. La proposta, intuibile da un anello comparso durante una conduzione del Tg1, ha poi trovato conferma nelle pubblicazioni di matrimonio. Da quel momento, la coppia ha continuato a proteggere il progetto delle nozze, mantenendo riservati gli aspetti più personali.

Sul vestito da sposa, sugli invitati e sugli eventuali ospiti celebri non è trapelato nulla. L’attesa cresce proprio grazie a questa scelta di silenzio, che rende il 10 ottobre un giorno ancora più carico di curiosità. Il matrimonio di Giorgia Cardinaletti si prepara così a diventare uno degli eventi più seguiti di ottobre, tra la Cattedrale di San Venanzio e la villa del Marchese del Grillo, in un racconto che unisce eleganza, radici e una storia d’amore custodita con cura.