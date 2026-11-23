Under15 Manfredonia under15 show al Miramare

Tris al Miramare e terzo posto in classifica

🐬💥 ANCHE L'UNDER 15 RISPONDE PRESENTE: TRIS AL MIRAMARE E TERZO POSTO IN CLASSIFICA! ⚪️🔵​

Non si ferma più la rincorsa d'alta quota dei ragazzi dell'Under 15 guidati da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego! Sul sintetico dello Stadio Comunale "Miramare", i giovani delfini superano con un netto e autoritario 3-0 il Punto Foggia nell'8ª giornata del Girone D, completando una domenica mattina strepitosa per l'intero vivaio sipontino.​

Una prova di grande solidità, ritmo e qualità di gioco: i biancocelesti prendono in mano il pallino delle operazioni e colpiscono con estrema concretezza sotto porta. A firmare il tris vincente sono le reti di Grieco, Matteo Castriotta e dell'immancabile bomber Matteo Gravinese, che ancora una volta lascia il suo sigillo pesante sul tabellino e trascina la squadra verso un successo mai in discussione.​Con questa brillante vittoria casalinga salgono a quattro i risultati utili consecutivi (terzo successo di fila), un ruolino di marcia straordinario che proietta ufficialmente i giovani delfini fino al terzo posto in classifica!

Compattezza, fame e orgoglio biancoceleste: bravissimi ragazzi!