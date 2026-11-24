Orlandi a TeleSveva Manfredonia, Orlandi a TeleSveva: "Aspettavo da tanto il gol"

"A Francavilla campo ostico, non era semplice"

Andrea Orlandi, ospite di TeleSveva, ha parlato della vittoria del Manfredonia a Francavilla nel corso di SuperMarioSport: "Il Fittipaldi è sempre un campo ostico, soprattutto dopo il 4-1 subito dalla Palmese. Aspettavo da tanto il gol, sono molto felice. Il gol lo dedico a me stesso, alla mia famiglia ed alla mia ragazza".

L'esterno sipontino ha ammesso che nella settimana precedente alla gara non è stato benissimo.

"Contro la Palmese la sconfitta non ci è andata giù, eravamo partiti forte. Ma uno scivolone può accadere, dovevamo continuare ad entrare in campo con le nostre idee, cosa che abbiamo fatto ieri: ed abbiamo vinto".