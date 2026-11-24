Ladri in azione Manfredonia, nuovo tentato furto nella notte in centro: è allarme sicurezza tra i commercianti

Continuano le segnalazioni di tentativi di furti in attività del centro di Manfredonia

MANFREDONIA - Ancora una notte di tensione per le attività commerciali del centro di Manfredonia. È giunta alla redazione de ilsipontino.net la segnalazione di un nuovo tentativo di furto avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 novembre, intorno alle ore 3:30, ai danni di una nota attività situata nella zona centrale della città.

Secondo quanto ricostruito, un uomo con il volto coperto — e dunque difficilmente riconoscibile — si è avvicinato furtivamente alla porta d’ingresso del locale tentando di forzare la serratura. Dopo pochi istanti, non riuscendo nell'intento, il malvivente ha desistito allontanandosi rapidamente.

L’episodio non rappresenta purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in una lunga scia di raid notturni che nelle ultime settimane ha già colpito diverse pizzerie e negozi del centro cittadino. Cresce l’esasperazione tra gli esercenti: a fronte di bottini spesso irrisori, di pochi euro, i titolari si ritrovano puntualmente a fare i conti con pesanti danni strutturali a porte e vetrine.

Le numerose denunce raccolte negli ultimi mesi riaccendono con forza il dibattito sulla sicurezza urbana a Manfredonia, con i commercianti che chiedono maggiori controlli nelle ore notturne per tutelare il proprio lavoro

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