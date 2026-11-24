presentazione libro: Una comunità divertente Manfredonia, don Salvatore Miscio presenta il libro “Una comunità divertente”: una riflessione sulla Chiesa sinodale

Venerdì 4 dicembre l'incontro con l'autore. Al centro, il valore dell'ascolto e delle differenze, e uno sguardo al rinnovamento delle comunità cristiane.

Come può una comunità cristiana essere davvero missionaria e sinodale? È la domanda al centro di Una comunità divertente. Con lo stile di Gesù Cristo, il libro di don Salvatore Miscio pubblicato da Editrice Ave, che sarà presentato venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 19.30, presso l'Auditorium V. Vailati di Manfredonia.

L'iniziativa, promossa da Mondadori Bookstore Manfredonia e dall'Azione Cattolica della diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, sarà un'occasione per approfondire i temi del volume, a partire da una riflessione sul modo in cui le comunità cristiane possono vivere la missione, costruire relazioni e aprirsi al cambiamento.

Una comunità che sa convergere e valorizzare le differenze

Il titolo del libro richiama un'idea di comunità "divertente" che va oltre il significato più comune del termine. L'espressione descrive una Chiesa viva, capace di uscire dalla rigidità, cambiare direzione e lasciarsi trasformare dall'incontro con gli altri.

Il punto di partenza è la capacità di imparare a convergere senza rinunciare a divergere: ritrovarsi intorno a ciò che è essenziale, ma allo stesso tempo custodire le differenze, accogliere la novità e superare gli schemi che rischiano di ostacolare il dialogo.

A guidare la riflessione dell'autore è lo stile di Gesù Cristo, presentato come uomo libero e divergente, e da qui nasce l'invito a ripensare relazioni, missione, comunione, servizio e formazione secondo la logica sinodale del Vangelo, che chiede di ascoltare tutti.

Prende così forma l'immagine di una Chiesa "divertente": viva, capace di cambiare direzione, lasciarsi trasformare dall'incontro e abitare il mondo con libertà, creatività e fedeltà al Vangelo. È proprio nello spazio dell'incontro e della partecipazione che, secondo l'autore, può agire lo Spirito di Dio, aprendo strade nuove per la comunità.

Chi è don Salvatore Miscio

Presbitero dal 2005 nell'Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, don Salvatore Miscio ricopre dal 2020 il ruolo di vicario episcopale per la Pastorale ed è referente diocesano per il Sinodo. Insegna Ecclesiologia e Mariologia all'ISSR di Foggia ed è assistente regionale della Puglia per l'Università Cattolica. Fa inoltre parte del direttivo dell'Associazione Italiana dei Catecheti e dell'Istituto Pastorale Pugliese.

Per Editrice Ave ha pubblicato diversi volumi, tra cui Saziati da Cristo (2025), Il sogno di Maria (2024), Rut e l'arte della cura (2023), Perché mi cerchi? (2022) e Per una Chiesa sinodale (2022).

Il programma della presentazione a Manfredonia

L'incontro del 4 dicembre si aprirà con il saluto di Rosa Maria del Vecchio, presidente dell'Azione Cattolica diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Seguirà il dialogo con l'autore, condotto da Valentina Berardinetti, vice-giovani diocesana.

La serata sarà animata anche dai giovani della diocesi, che proporranno un contributo originale, intrecciando alcuni passaggi del libro con immagini capaci di stimolare ulteriori riflessioni sui temi affrontati dall'autore.

L'appuntamento è all'Auditorium Mons. Valentino Vailati, in via Arcivescovado a Manfredonia, venerdì 4 dicembre alle ore 19.30.