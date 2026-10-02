Natalia Piemontese
CaporedattoreIscrizione Ordine dei Giornalisti
Giornalista economica, racconto economia e lavoro in modo semplice, per aiutare famiglie e lavoratori a orientarsi nella vita quotidiana, tra opportunità e scelte che incidono sul lavoro e sul bilancio personale.
Competenze
- Bonus
- Bollette
- Luce e Gas
- Risparmio
Il mercato della biancheria cooling cresce, per il 57% dei consumatori è la priorità: prezzi e cosa funziona davvero
19 luglio 2026 17:10
Diritto allo studio, la Regione Puglia aggiorna gli importi delle borse ADISU 2026/2027
19 luglio 2026 16:36
ADISU Puglia, studenti universitari: bando Benefici e Servizi 2026/2027: domande online
19 luglio 2026 16:09
Lavoro stagionale estate 2026, chi assume ancora in Puglia: aziende, ruoli e stipendi
19 luglio 2026 15:56
Assegno familiare, nuove soglie INPS da luglio 2026: chi riceve importi più alti
19 luglio 2026 12:25
Portale Famiglia INPS, arrivano i nuovi simulatori per assegno unico e bonus: le novità di luglio 2026
19 luglio 2026 12:06
Lavoro a Bari, il 21 luglio torna il Summer Open Day di Gi Group
18 luglio 2026 16:25
Bonus bollette 115 euro 2026: sconto automatico in fattura, ecco chi ne ha diritto
18 luglio 2026 16:12
Lavoro stagionale turismo Puglia: 456 posti nel Salento a luglio 2026
16 luglio 2026 17:00
Libri scolastici 2026/2027, i nuovi tetti di spesa e come risparmiare
16 luglio 2026 12:26
Mensa scolastica, detrazione fino a 190 euro a figlio nel 730/2026
16 luglio 2026 11:46
Vacanze 2026, i consigli per risparmiare in bolletta prima di chiudere casa
15 luglio 2026 15:49
Assegno Unico, arretrati in arrivo con la mensilità di luglio 2026
15 luglio 2026 15:20
Bonifici tra parenti, le regole per i controlli fiscali: cosa scrivere nella causale
14 luglio 2026 19:22
Bonus scuola 2026 fino a 1.500 euro per figlio: chi sono i beneficiari e come funziona
14 luglio 2026 18:16
Bollette luce e gas 2026, mercato libero: come confrontare le offerte per risparmiare in bolletta
14 luglio 2026 18:01
Risparmiare in bolletta d'estate 2026, le regole per il condizionatore: consumi, detrazione e bonus
14 luglio 2026 09:18
DPCM luglio 2026, sbloccate 3.742 assunzioni nella PA: enti e concorsi in arrivo
13 luglio 2026 19:42
Assegno Unico luglio 2026: possibile anticipo rispetto al 20-21 luglio
13 luglio 2026 19:30
Supporto Formazione e Lavoro, pagamenti dal 15 e 28 luglio 2026: chi riceve i 500 euro
13 luglio 2026 19:11
Carta Acquisti, ricarica da 80 euro dal 15 luglio 2026: chi ne ha diritto
13 luglio 2026 19:00
Lavoro stagionale 2026, Obiettivo Tropici assume anche in Puglia: 1.500 posizioni con vitto e alloggio
13 luglio 2026 11:44
Scioperi luglio 2026: calendario 13-18 luglio, settori a rischio
13 luglio 2026 10:03
Assegno di Inclusione luglio 2026: pagamenti 15 luglio, lavorazioni al via
13 luglio 2026 09:49
Bonus psicologo 2026: cosa fare subito prima dell'apertura delle domande
12 luglio 2026 18:54
Bonus centri estivi 2026, il fondo da 70 milioni per le famiglie: come funziona il rimborso
12 luglio 2026 18:32
Carta dedicata a te 2026: confermata la doppia ricarica da 500 euro
12 luglio 2026 17:55
Concorso ASL Puglia luglio 2026: nuovi posti di dirigente psicologo
10 luglio 2026 17:26
Scioperi di luglio 2026: trasporti a rischio tra Puglia, Palermo e logistica ferroviaria, ecco il calendario
10 luglio 2026 16:30
Spesa 2026, come risparmiare: app, volantini digitali e coupon per pagare meno al supermercato
10 luglio 2026 12:44
Regione Puglia: selezioni per operatori e autisti con licenza media, domande entro il 31 luglio
10 luglio 2026 12:28
Assegno unico luglio 2026, quando arriva il pagamento e come vedere l’accredito dalla MIA App
09 luglio 2026 19:38
Assunzioni Poste Italiane 2026: 7.500 nuovi ingressi tra logistica, finanza e digitale
09 luglio 2026 19:23
Recruiting day Lidl luglio 2026: nuove assunzioni nei discount, anche senza esperienza
09 luglio 2026 19:13
Rimborsi aerei e bagaglio a mano: tutte le novità delle regole UE 2026
09 luglio 2026 10:35
Bonus nuovi nati 2026: 1.000 euro INPS, scadenza al 12 agosto per le nascite di inizio anno
08 luglio 2026 15:05
Superbonus e cessione del credito: in arrivo 20mila lettere per rendite catastali non aggiornate
08 luglio 2026 12:31
Concorso INPS 2026: bando per 1.695 funzionari PECS, come partecipare e requisiti richiesti
08 luglio 2026 12:12
Recruiting Day a Brindisi: opportunità di lavoro nell’aerospazio e nell’industria per giovani e inoccupati
07 luglio 2026 19:27
Controlli fiscali: in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate
07 luglio 2026 19:16
Bonus nido 2026: rimborsi INPS più veloci da luglio e nuovi obblighi per i comuni
07 luglio 2026 19:07
Vacanze estive 2026 low cost: quando prenotare e come risparmiare con app e coupon
07 luglio 2026 18:05
Consumi fantasma in bolletta 2026: quanto costano gli elettrodomestici in stand by o spenti
07 luglio 2026 16:20
Bollette luce luglio 2026: aumento del 4,6%, come contenere la spesa
06 luglio 2026 18:00
Concorsi pubblici Puglia luglio 2026: le scadenze da non perdere
06 luglio 2026 17:29
Lavoro stagionale luglio 2026: selezioni aperte per animatori nei villaggi turistici
05 luglio 2026 17:24
Carta Acquisti 2026: quando arriva la ricarica di luglio e chi ne ha diritto
05 luglio 2026 17:03
Recruiting day Aviapartner Fiumicino luglio 2026: 50 operatori aeroportuali
05 luglio 2026 17:00
Detrazione spese istruzione 730 2026: tetto a 1.000 euro per figlio
05 luglio 2026 16:30
Bonus mamme lavoratrici 2026: sale a 60 euro il contributo mensile INPS
05 luglio 2026 16:00
Dazio da 3 euro su Shein, Temu e altri pacchi extra-UE: cosa cambia per i consumatori dal 1° luglio 2026
02 luglio 2026 19:51
Voucher scuola e Dote Scuola 2026/2027: scadenze e contributi per libri e materiale scolastico (regioni aggiornate)
02 luglio 2026 19:26
Bonus 2026 luglio: le agevolazioni confermate per famiglie e cittadini
02 luglio 2026 18:54
Pagamento assegno unico luglio 2026: calendario degli accrediti e date INPS
01 luglio 2026 19:30
Sciopero 1° maggio 2026: cosa succede nella Festa dei Lavoratori tra trasporti, servizi e disagi
27 aprile 2026 19:06
Bonus casa 2026: cosa resta attivo per le ristrutturazioni e le novità per le "seconde case"
26 aprile 2026 17:42
Rincari energia 2026: bolletta elettrica in aumento dell'8,1%. Le novità per i consumatori
26 aprile 2026 17:31
Bonus bollette 2026: sconti fino al 72%, ma platea più stretta. Cosa cambia per i cittadini
26 aprile 2026 17:19
730 Precompilato 2026, le date: il calendario ufficiale e le novità dell'Agenzia delle Entrate
25 aprile 2026 13:01
Rimborso 730 2026: quando arriva, tempi e modalità di pagamento
25 aprile 2026 12:52
Preservativi sempre più cari: prezzi in continuo aumento ma non frena la domanda
23 aprile 2026 19:58
Bonus casa 2026, ecco quando è prevista l'agevolazione per la pittura delle pareti
23 aprile 2026 19:42
Controlli fiscali 2026: nel mirino le spese mediche e le modifiche al 730
23 aprile 2026 19:31
Prezzi dei farmaci in aumento fino al 30%: quali medicinali rischiano di costare di più
23 aprile 2026 17:31
Euro, le banconote cambiano volto: i tagli e quali sono i nuovi temi scelti per il contante
23 aprile 2026 17:20
Sigarette, nuovi aumenti: ecco i prezzi aggiornati e cosa cambia nel 2026
22 aprile 2026 19:15
Acqua in bottiglia, nuova stangata in arrivo: di quanto aumenterebbero i prezzi
22 aprile 2026 19:08
Stop alla banconota da 500 euro: da quando si cambia e perché è stata eliminata
22 aprile 2026 18:48
Assegno unico aprile 2026: come recuperare le somme mancanti e cosa controllare
22 aprile 2026 18:38
Carburante, Italia dipendente dall’estero: quanti barili arrivano e cosa rischia l’estate 2026
22 aprile 2026 16:59
NASpI maggio 2026: quando arriva il pagamento e cosa sapere
22 aprile 2026 16:49
Bonus condizionatori 2026: in arrivo le agevolazioni per climatizzatori e pompe di calore
22 aprile 2026 16:34
Parcometro rotto e multa: quando è illegittima e come fare ricorso
20 aprile 2026 20:10
Guerra Iran, il primo impatto sui prezzi del cibo: quali prodotti costano di più
20 aprile 2026 19:44
Pensioni maggio 2026: pagamenti in ritardo e cosa cambia nel cedolino
20 aprile 2026 19:25
Sciopero camionisti maggio 2026: date, motivi e i disagi per trasporti e spesa al supermercato
20 aprile 2026 19:14
Sciopero camionisti 20-25 aprile: sospeso il blocco? Ultime notizie e cosa succede ora
20 aprile 2026 19:06
Assegno unico aprile 2026 più basso, errori ISEE dietro ai nuovi importi: come avere gli arretrati
18 aprile 2026 17:17
Carta d’identità elettronica 2026, addio al formato cartaceo per tutti: ecco la data
18 aprile 2026 16:48
Bonus natalità 2026: al via le domande, 1000 euro a famiglia
18 aprile 2026 16:38
Guerra Iran, farmaci a rischio: cosa può succedere in Italia nelle prossime settimane
18 aprile 2026 16:06
Sciopero dal 20 al 25 aprile: a rischio trasporto su strada e forniture ai supermercati
18 aprile 2026 15:57
Voucher sport da 500 euro, anche fino a Isee da 50mila: ma non è uguale in tutta Italia
16 aprile 2026 16:08
Assegno unico in pagamento anticipato: le date dei bonifici in arrivo aprile 2026
16 aprile 2026 15:53
Scatti foto brutte? 10 giorni gratis in Islanda e 46mila euro: il contest che paga per gli errori
16 aprile 2026 15:03
Rimborso Netflix 2026, come richiederlo e cosa scrivere nella PEC: novità dall'ultima sentenza
15 aprile 2026 17:15
IMU 2026: scadenze, calcolo e novità per il pagamento dell’imposta
15 aprile 2026 17:06
Bonus scuola 2026 nel 730: aumenta la detrazione e cambia il rimborso per le famiglie
15 aprile 2026 16:56
Biglietti di viaggio già pagati? Possono chiedere un sovrapprezzo carburante: come fare per il rimborso
15 aprile 2026 16:44
Settimana corta scuola 2026/2027, addio al sabato: novità e cosa prevede davvero la normativa
14 aprile 2026 15:17
Condominio, stop alle spese anticipate dai vicini per chi non paga le rate: cosa cambia
14 aprile 2026 11:30
Rivalutazione assegno di mantenimento 2026: cos’è, come funziona e cosa fare
14 aprile 2026 11:15
Famiglie senza figli: tutti i bonus e le agevolazioni fiscali disponibili nel 2026
14 aprile 2026 10:57
Assegno di inclusione: lavorazioni nella notte, soldi in arrivo entro la settimana
14 aprile 2026 10:46
Pagamenti INPS in arrivo entro il 17 aprile: assegno di inclusione, bonus e ricariche
14 aprile 2026 10:21
Bonifici ai figli: attenzione alla causale, così eviti controlli e sanzioni del Fisco
13 aprile 2026 17:30
Stop al telemarketing selvaggio, le novità sui contratti luce e gas via telefono
13 aprile 2026 16:39
Bonus in Puglia 2026: tutti gli aiuti per famiglie tra affitto, bollette e figli
11 aprile 2026 17:13
Bonus famiglie 2026: tutti gli aiuti per chi ha figli
11 aprile 2026 17:03
Bonus bollette 2026: chi ha diritto agli sconti su luce e gas
11 aprile 2026 16:10
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