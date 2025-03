[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, sabato di grandi sfide per il settore giovanile

Sabato di grandi sfide per il nostro settore giovanile!

Domani i nostri giovani delfini saranno protagonisti in due partite molto importanti.

L’ under 19 aprirà il programma con una trasferta a Francavilla Fontana, dove affronterà la capolista Virtus Francavilla. Dopo la sconfitta contro il Brindisi, i ragazzi sono pronti a lottare per tornare subito in carreggiata in questa terzultima giornata di campionato.

Nel pomeriggio, l’ under 17 scenderà in campo a Molfetta per l’andata dei quarti di finale del campionato regionale. Dopo aver superato il Pontelama nello spareggio, i ragazzi di mister Telera sono pronti a dare tutto contro il Molfetta Calcio in vista del ritorno tra una settimana al Miramare.

Forza ragazzi, siamo con voi!