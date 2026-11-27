Javier Martinez e Dayane Mello, tensioni a The fifty? La segnalazione

Javier Martinez e Dayane Mello hanno preso parte lo scorso settembre alle riprese della seconda edizione di The fifty.

Javier Martinez ha ottenuto popolarità nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello dove ha trovato anche l'amore. L' uomo ha da tempo una storia d'amore con Helena Prestes. Dopo un anno sabbatico dalla televisione, ecco che l'ex pallavolista della Terni volley academy è pronto a mettersi nuovamente in gioco. L'uomo sarà tra i protagonisti della seconda edizione di The fifty, le cui riprese sono già avvenute lo scorso settembre in un castello ambientato a Piacenza. Oltre Javier Martinez, tra le concorrenti compare anche Dayane Mello, che sei anni fa partecipò al Gf Vip piazzandosi in terza posizione.

Javier Martinez e Dayane Mello, retroscena sulle riprese di The fifty

In queste ore, Javier Martinez e Dayane Mello sono finiti al centro di una segnalazione bomba in merito alle riprese di The fifty. A riportate la notizia è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sui social il seguente messaggio da parte di un utente: "Dayane si è comportata male con lui quando hanno registrato The 50. Helena Prestes si era lamentata che certe amiche non erano state corrette in una live. Se notate i like non ci sono più proprio durante la registrazione di quel reality show." Sempre la nota esperta di gossip ha riportato che la modella brasiliana avrebbe interrotto l'amicizia con la connazionale in seguito alla partecipazione del compagno al format. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere il 2027 quando verrà rilasciato il programma su Amazon Prime Video.