Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 novembre 2026: Umberto fa una scoperta su Nicoletta, intanto Riccardo...

Roberto propone un'idea al Paradiso, Irene prende una decisione. Cosa accadrà oggi 16 novembre 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 16 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver parlato con la madre Lia ha ottenuto il suo consenso per frequentare il padre, Matteo però l'ha invitata a fare attenzione. Mentre Umberto sta facendo di tutto per rintracciare la moglie del figlio, Marcello si è rivolto ad Adelaide per poter aiutare Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 novembre 2026: Roberto propone un'idea al Paradiso, Irene prende una decisione

Roberto avrà un'idea per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, di che si tratta? Proporrà di fare un calendario con le foto di tutti i dipendenti del Paradiso, Elisa però non vorrà essere inclusa.





Intanto Irene prenderà una decisione, non accompagnerò Barbara e Johnny alla riunione del movimento studentesco, però sarà costretta a cambiare idea. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto riuscirà ad avere un'importante informazione su Nicoletta grazie alla quale il figlio avrà una buona motivazione per affrontare il problema legato alla sua dipendenza da alcol e psicofarmaci.

