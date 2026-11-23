Under17 Il Manfredonia under17 espugna Cerignola

Vola in vetta alla classifica a +6

🐬💥 UNA SOLA PAROLA: BRAVI! L'UNDER 17 ESPUGNA CERIGNOLA 1-2 E VOLA A +6 IN VETTA! ⚪️🔵​

Dominio assoluto sul piano del gioco, una vittoria pesantissima in trasferta e una fuga solitaria che comincia a farsi davvero importante: per i ragazzi dell'Under 17 guidati da mister Matteo D'Arienzo c'è una sola parola per descrivere la prestazione dell'8ª giornata sul campo della Pro Evolution Cerignola: BRAVI!​I giovani delfini prendono in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute, sbloccando meritamente il punteggio nel primo tempo con il solito, implacabile Paglione e trovando il raddoppio dello 0-2 con una autentica perla balistica di Davide La Torre.

Solo nel finale della prima frazione i padroni di casa riescono a trovare il gol che accorcia le distanze (1-2).​Nella ripresa, però, il copione diventa un autentico monologo biancoceleste: in campo c'è letteralmente una sola squadra. Il Manfredonia produce una mole impressionante di gioco e azioni offensive, chiudendo gli avversari nella propria metà campo.

L'unica nota leggermente stonata di una domenica altrimenti perfetta è la mancanza di cinismo sotto porta, con una miriade di occasioni nitide sciupate a tu per tu con la porta avversaria che avrebbero meritato un passivo ben più rotondo.​Poco male ai fini della classifica: con questo successo i biancocelesti restano primi in solitaria a punteggio pieno, allungando addirittura a +6 sulla seconda! Orgoglio, personalità e fame da capolista: avanti tutta ragazzi!