Mariarosa I segnalibri di Mariarosa: piccoli gesti per non perdere il filo della vita

Dietro questi coloratissimi segnalibri c’è molto più di una bella illustrazione. C’è la storia di Mariarosa, una ragazza che amava i colori, i fiori, la bellezza della vita e, soprattutto, i girasoli. Una ragazza che ci ha lasciati troppo presto.

Dietro questi coloratissimi segnalibri c’è molto più di una bella illustrazione. C’è la storia di Mariarosa, una ragazza che amava i colori, i fiori, la bellezza della vita e, soprattutto, i girasoli. Una ragazza che ci ha lasciati troppo presto.

C’è soprattutto l’amore immenso di una mamma, Caterina, che ha trovato la forza di trasformare il dolore più grande in un impegno quotidiano per gli altri.

È anche da questo amore che nasce “Un Girasole per la Vita”, un’associazione che porta avanti un prezioso lavoro di sensibilizzazione, ascolto e prevenzione del suicidio, soprattutto tra i più giovani.

Questi segnalibri raccontano Mariarosa attraverso i suoi colori e i suoi amati girasoli. Ognuno custodisce un messaggio che merita di essere condiviso: imparare a guardare oltre le apparenze, riconoscere le fragilità, non avere paura di chiedere aiuto e, soprattutto, non lasciare solo chi sta attraversando un momento difficile.

Il progetto è stato ideato da Lucia Pia Caputo, mentre l’ideazione grafica e la realizzazione sono di Simona La Torre. Due contributi preziosi che hanno saputo trasformare i ricordi, le passioni e la storia di Mariarosa in piccoli oggetti capaci di trasmettere emozioni e messaggi importanti.

Li ho presi anch’io e sono davvero contenta di averlo fatto. Sono bellissimi, ma ciò che li rende speciali è soprattutto il significato che portano con sé.

Potete trovarli presso la Libreria Mondadori, in Corso Manfredi 226, e il Cafè des Artistes, in Corso Manfredi 204, a Manfredonia. Con un piccolo contributo volontario potrete sostenere la raccolta fondi a favore delle attività dell’associazione.

Voglio ringraziare ancora una volta Caterina, che continua a dare voce alla sua Mariarosa e, attraverso di lei, a tanti ragazzi e ragazze che troppo spesso non riescono a trovare le parole per raccontare il proprio dolore. La sua testimonianza ci ricorda quanto possa essere importante un gesto di attenzione, una parola, una presenza, qualcuno disposto davvero ad ascoltare.

Vi invito a scegliere uno di questi segnalibri, magari anche da regalare. È un piccolo gesto di solidarietà, ma anche un modo per contribuire a diffondere un messaggio che può fare la differenza.

Perché Mariarosa possa continuare a vivere nei colori che tanto amava e perché nessuno debba sentirsi solo nel proprio dolore.

Maria Teresa Valente