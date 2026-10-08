I fans di Helena Prestes e Javier Martinez nella bufera: “Ossessionati”, l’accaduto

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino ex Terni volley academy hanno raggiunto una grande popolarità nel corso del 2024, partecipando al Grande fratello. Un grande successo che ha permesso ad entrambi di acquisire una nutrita fanbase. In queste ore, i sostenitori di Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro della bufera a causa del loro comportamento, ritenuto troppo morboso nei confronti di chi seguono. A rivelare quanto è accaduto è stato il portale Spillo News, che ha pubblicato una storia su Instagram di condanna verso alcuni fans degli Helevier.

I fans sotto accusa per il modo di sostenere Helena Prestes e Javier Martinez

Il portale ha postato il seguente messaggio nelle sue storie di Instagram: “Ogni giorno riceviamo messi del tipo “si sono lasciati?”, “lei non lo segue più”, “lui cosa ha?” Essere fans va benissimo ma diventare ossessionati no. Quando si sta addosso ad una coppia per ogni dettaglio, loro finiscono per condividere sempre meno. Prima accetteremo di dare loro spazio prima potranno mostrarci di più, vivendosi la storia senza giudizi e ossessioni.” Non è la prima volta che i fans vengono definiti tossici per il loro modo di sostenere Helena Prestes e Javier Martinez. In passato altri portali si erano lamentati dell’eccessiva ossessione verso la coppia.