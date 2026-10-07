Javier Martinez, importante svolta dopo The 50 Italia: l’annuncio

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello. In quel contesto, il pallavolista argentino si era messo in mostra sia come leader silenzioso che per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Dopo l’esperienza in televisione nel 2024, l’uomo ha deciso di tornare alla sua professione di pallavolista. Il 31enne ha fatto una stagione con la Terni volley academy, squadra che milita in A3 dove si è tolto qualche soddisfazione personale. Conclusosi il percorso in Umbria, Javier Martinez si è trasferito a Lecco dove vive con la compagna. In queste ultime settimane, il nome dell’uomo è finito prepotentemente alla ribalta. L’ex gieffino ha deciso di rimettersi in gioco come concorrente della seconda edizione di The 50 Italia, le cui riprese si sono da poco concluse in un castello situato in Emilia Romagna.

Javier Martinez diventa attore dopo il Grande fratello e The 50 Italia

Ma per Javier Martinez non si prospetta solo un ritorno in televisione nel 2027 poiché ci sarebbero altre importanti novità riguardo il suo futuro professionale. Il compagno di Helena Prestes avrebbe deciso di provare a diventare attore. A lanciare lo scoop è stato Luca Calvani nel corso di un evento benefico dov’era presente insieme al pallavolista argentino. In quella circostanza, l’attore toscano aveva annunciato che l’ex gieffino avrebbe iniziato a studiare recitazione. L’uomo sarebbe quindi pronto a dare una svolta alla sua vita dopo l’esperienza al Grande fratello e quella a The 50 Italia.