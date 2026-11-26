I fans contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: "Non li dà fastidio?", l'accaduto

Una scelta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta suscitando critiche da parte dei loro fans sui social.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno formato una delle coppie più amate dagli italiani. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020 quando hanno preso parte al Grande fratello. Una relazione durata per sei anni che è stata benedetta dall'arrivo di un bambino nel 2025. Da più di un mese, i Prelemi sono al centro di voci sempre più insistenti di una rottura che al momento non è stata ancora confermata o smentita. Proprio questo comportamento da parte di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta un po' alterando i fans. Una situazione che è stata resa nota da Deianira Marzano che ha pubblicato questo messaggio di un utente: "Ma io dico perché non ufficializzano la rottura o smentire. Non capisco, sta uscendo di tutto ma a loro non dà fastidio"

I fans di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ammoniti

La nota esperta di gossip ha ammonito i fans ad essere più clementi coi Prelemi. La donna ha fatto sapere: "al di là di quello che possa uscire su Pierpaolo Pretelli, penso che spetti esclusivamente alla coppia decidere come affrontare determinate situazioni. Non dimenticatevi che c'è un piccolino di mezzo. Giulia Salemi in questo momento è concentrata sul lavoro e fa benissimo. Secondo me bisognerebbe essere più comprensivi." Nel frattempo, l'ex velino di Striscia la notizia sembra abbia già dimenticato la compagna, iniziando una nuova relazione.