Chiara Ferragni rivela: "Ecco perché è finita con Giovanni Tronchetti Provera"

Nel documentario appena uscito su Netflix, Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta della storia con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica. La donna è la protagonista del documentario appena uscito sulla piattaforma Netflix dove racconta alcuni retroscena inediti della sua vita. L'influencer ha parlato della fine delle nozze con Fedez, del Pandoro-gate ma anche della relazione finita con Giovanni Tronchetti Provera.

In una scena del documentario si vede Chiara Ferragni apparire amareggiata per l'assenza di un messaggio da parte dell'imprenditore in seguito ad un'udienza in tribunale. Marina Di Guardo, a questo punto, consiglia alla figlia di lasciarlo andare. Chiara Ferragni ha quindi rivelato: "L'ho frequentato poco più di un anno. Mi sembrava un bravissimo papà coi suoi figli, quindi mi sembrava un bravo ragazzo. È una storia che mi ha dato tanto i primi mesi, ma poi mi sentivo giudicata dal suo contesto, la sua famiglia mi guardava dall'alto verso il basso"

Chiara Ferragni e la rivelazione sulla famiglia di Giovanni Tronchetti Provera

Sempre nel documentario, Chiara Ferragni ha rivelato di aver avuto un rapporto non facile con la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera: "Non esistevano veti dati dalla sua famiglia ma la assecondavo per via dell'estrazione sociale diversa: in quel momento ero circondata dalla macchina enorme del Pandoro Gate, dunque avevo accettato di valere meno di loro". Una storia iniziata a fine 2025 e continuata per qualche mese fino a quando l'imprenditore non ha deciso di tornare tra le braccia dell'ex moglie, dalla quale ha tre figli.



