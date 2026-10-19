Guillermo Mariotto lancia una frecciatina a Barbara d’Urso: “Non regge il confronto con Ornella Muti”

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Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ Guillermo Mariotto ha detto la sua in merito al giudizio che Barbara d’Urso ha dato all’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Sin dalla prima puntata è nata una forte tensione tra la coppia in gara e la giurata e in molti hanno accusato la d’Urso di essere gelosa del rapporto nato tra loro. Anche lei aveva legato molto con il ballerino durante la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci ed è per questo che si sta parlando da settimane di gelosia. Questa volta Barbara d’Urso ha rivolto solo complimenti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ma il suo tono ha fatto pensare che non fosse assolutamente sincera.

Era finto il giudizio che Barbara d’Urso ha dato a Pasquale La Rocca e Ornella Muti? Cosa pensa Guillermo Mariotto

L’argomento è venuto a galla a La Volta Buona e Guillermo Mariotto non si è fatto scrupoli a lanciare una pungente frecciatina alla sua collega. Di recente a Domenica In la giurata ha detto che ha fatto giocare un po’ il ballerino e la Muti, però la telenovela è finita. Riferendosi a questo commento il giurato ha detto che non regge il confronto, lui avrebbe voluto che quelle cose le avesse dette in diretta a Ballando con le Stelle.

Mariotto ha aggiunto: “Barbara non regge il confronto con la Muti che con uno sguardo ti fulmina, lei non ce la fa a reggere il confronto. Quel voto che ha dato si è capito che era finto e recitato“. Nel salotto di Caterina Balivo ha anche detto che la d’Urso non rilascia interviste a nessuno, quando vede l’inviato de La Volta Buona non si ferma mai, scappa da lui e da tutti gli altri.