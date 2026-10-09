Guillermo Mariotto asfalta Barbara d’Urso dopo Ballando: “Non doveva paragonarsi con Ornella Muti”

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Da giorni non si fa che parlare del giudizio dato da Barbara d’Urso a Ornella Muti nella prima puntata di Ballando con le Stelle, anche Guillermo Mariotto ha detto la sua sulla vicenda che ha catturato così tanto l’attenzione.

La nuova giurata del programma di Milly Carlucci ha fatto i complimenti all’attrice per la sua bellezza, però, riferendosi alla sua esibizione con Pasquale La Rocca ha detto che la passione non le è arrivata. Il suo commento non è piaciuto al maestro di ballo, lo ha detto già in varie occasioni. Lui si aspettava che sarebbe successo, ma gli avrebbe fatto piacere se Barbara d’Urso si fosse soffermata sull’impegno di Ornella Muti.

Guillermo Mariotto critica Barbara d’Urso dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle: è arrabbiato per il paragone con Ornella Muti

In molti pensano che le parole di Barbara d’Urso siano state dettate dalla gelosia scaturita dal fatto di aver visto Pasquale La Rocca esibirsi con un’altra donna, nella precedente edizione di Ballando con le Stelle ballava insieme a lei. Ospite a La volta buona Guillermo Mariotto non ha parlato di gelosia, però ha detto che non gli è piaciuto il fatto che la giurata abbia fatto un paragone.

A Caterina Balivo ha detto che non capisce questo paragone tra le due esibizioni, a detta sua quello fatto lo scorso anno dalla d’Urso era il tango della passione partenopea, quello della Muti era molto diverso. Ha definito quello dell’attrice un tango molto chic e impeccabile, con la freddezza di una donna che ti attende per divorarti. A detta sua non si possono paragonare perché sono diversi, riferendosi a Barbara d’Urso ha aggiunto: “Non doveva paragonarli. Ma come, vai lì, fai il giudice e ti metti a fare i paragoni?! No! Sono arrabbiato“.