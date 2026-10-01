GF Vip, Guendalina Tavassi contro Jonathan Kashanian: “Vuole andare d’accordo con tutti, nessuno si espone”

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Guendalina Tavassi ieri non ha affatto gradito l’atteggiamento di Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip, infatti si è scagliata contro di lui. Il motivo? La gieffina stava parlando con lui degli altri concorrenti quando Federica Morello l’ha accusata di aver sparlato di lei e di aver detto che si è rifatta il naso, lei però ha subito negato e ha chiesto al gieffino di confermare ma lui è sembrato incerto.

Visibilmente infastidita Guendalina Tavassa si è lamentata del comportamento di Jonathan Kashanian con alcuni concorrenti ai quali ha detto che non pretendeva che dicesse cose in suo favore, doveva solamente dire la verità e invece ha fatto il titubante. Lei pensa che non sia l’unico che si comporta così, anche altri gieffini evitano di esporsi per non farsi dei ‘nemici’.

Guendalina Tavassi contro Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip: il duro sfogo della gieffina

La gieffina pensa che Jonathan Kashanian voglia andare d’accordo con tutti e anche altri concorrenti non dicono cosa pensano, atteggiamento che lei non sopporta. A detta sua temono tutti di litigare per non mettersi nessuno contro. Ha poi aggiunto: “Qui tutti fanno gli amici di tutti, non vogliono schierarsi, danno ragione a tutti. Non si espongono, sono tutti trattenuti perché hanno paura di essere nominati”.

Jonathan Kashanian si è difeso dicendo che lui prende posizione quando lo ritiene opportuno. Subito dopo ha raccontato che la mattina due suoi amici hanno discusso e lui ha subito detto la sua. In quel caso la posizione l’ha presa, anche in confessionale ha detto da che parte stava. Nel caso di Guendalina Tavassi e Federica Morello non ha voluto esporsi perché era una diatriba tra di loro che andava avanti da giorni.