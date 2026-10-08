Grande Fratello Vip, Andreas Muller a rischio squalifica? Frase choc nella casa

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Andreas Muller si è reso protagonista di una nuova polemica che potrebbe costargli l’abbondo del Grande fratello vip. Nei giorni scorsi, il ballerino era finito al centro della bufera per aver usato un insulto omofobo nei confronti di Jonathan. I due si erano scontrati vivacemente nel corso dell’ultima diretta, tanto che il loro rapporto si è incrinato. L’ex vincitore di Amici non è apparso intenzionato a chiarirsi col compagno d’avventura che ha provato a farlo passare da omofobo davanti a mezza Italia. Nei giorni scorsi, c’è stata tensione anche tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello. La gieffina si è sentita insultata dall’inviato di Striscia La Notizia, facendo fatica a minimizzare l’accaduto. L’uomo non ha fatto un passo indietro, ribadendo la sua posizione al Grande Fratello Vip.

Grande fratello vip, Andreas Muller paragona Moreno Morello ad Hitler: richiesti provvedimenti

Nelle scorse ore, Andreas Muller ha parlato dello scontro avuto tra Moreno Morello e Guendalina Tavassi con gli altri concorrenti. In questo frangente, l’ex vincitore di Amici ha paragonato l’inviato di Striscia La Notizia ad Hitler a causa dei modi rigidi che ha assunto all’interno della casa più spiata d’Italia. La frase choc ha fatto esplodere una vera e propria polemica sul web dove alcuni hanno accusato il ballerino di aver definito Moreno Hitler mentre altri hanno sostenuto che si riferiva alla tipica rigidità tedesca. In questo momento, il Grande fratello vip sta valutando di prendere provvedimenti nei confronti di Andreas Muller dopo aver esaminato attentamente il video.

Fonte: Facebook