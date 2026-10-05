Grande fratello vip, grave insinuazione di Guendalina su Moreno: la reazione di lui

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Guendalina Tavassi è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande fratello vip, il reality show condotto da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. L’influencer romana è finita al centro dell’attenzione nelle ultime ore a causa di una grave insinuazione che ha fatto nei confronti di Moreno Morello. La donna ha insinuato che la compagna dello storico inviato di Striscia la notizia dovrebbe essere gelosa del rapporto nato tra l’uomo e Federica Morello. Guendalina Tavassi ha sostenuto davanti ad altri concorrenti del Grande fratello vip che le risulta difficile credere che tra Moreno e Federica ci sia solo dell’amicizia visto che condividono il letto. Le parole hanno in breve tempo scatenato sia la reazione del popolo della rete che dello stesso inviato del tg satirico di Antonio Ricci.

Grande fratello, la replica di Moreno Morello all’insinuazione di Guendalina Tavassi

La grave insinuazione di Guendalina Tavassi è stata scoperta da Moreno Morello. L’uomo ha quindi dichiarato nel corso di una chiacchierata con alcuni concorrenti del Grande fratello: “Squallida, io do’ l’aggettivo di squallida all’affermazione di Guendalina. Perché vuol dire che sei bugiarda, che strumentalizzi, che sei una falsa e che se sei una donna è squallido.” Le dichiarazioni dell’uomo sono state intercettate da Mariana La Rosa, che ha provato a difendere l’influencer romana. Lo scontro tra l’inviato di Striscia la notizia e Guendalina Tavassi sarà oggetto di argomento nel corso della nuova diretta del reality show.

moreno morello è venuto a conoscenza su cosa ha insinuato guendalina è ha riportato agli altri una cosa per un altra



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