Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi: "Mi ha deluso...", il web non ci sta

Giulia Salemi è tornata a parlare del rapporto con Tommaso Zorzi nel corso di una recente intervista.

Giulia Salemi è tra i personaggi più chiacchierati in questo momento. La donna è stata ospite di Vanity Fair Stories, un evento avvenuto a Milano. In questa circostanza, la conduttrice di Non lo faccio x moda ha parlato della sua carriera e vita privata. Giulia Salemi ha raccontato di aver subito in passato delle delusioni, dichiarando in questo modo: "C’è stata una persona che in passato mi ha deluso dal punto di vista umano, perché gli volevo bene e che poi in realtà io ne voglio tuttora, ed è Tommaso Zorzi, col quale ho condiviso il Grande Fratello Vip nel 2020."

Giulia Salemi ricorda l'esperienza al Grande fratello vip con Tommaso Zorzi

Dal palco di Vanity Fair Stories, la donna ha parlato dell'esperienza fatta con Tommaso Zorzi al Grande fratello vip. Giulia Salemi ha ammesso: "È stato tosto, è stato intenso, anche perché lì si era mischiato il lavoro con l’amicizia e quella è stata una grande lezione di vita. Quindi ho capito che non bisogna avere aspettative, sono le aspettative a rovinare tutto". Parole che sono state criticate dal popolo del web, che hanno accusato la donna di essere un po' incoerente, facendo riferimenti agli ultimi incontri avuti tra i due. Un utente ha scritto: "l'altra sera stava a casa di lui. La coerenza" ed ancora "Che delusione che è. La sera prima era a cena a casa di Tommaso Zorzi e il giorno dopo lo pugnala .Queste si che sono le persone da tenere lontano"