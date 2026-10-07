GF Vip Valeria Marini spiega perché ha nominato Guendalina, poi svela: “Non la nominerò mai più”

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Durante una chiacchierata con Valeria Marini e Alex Belli al Grande Fratello Vip Giulia Provvedi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul comportamento di Guendalina Tavassi. A parer suo è molto impulsiva e questo rischia spesso di causare tensioni e fastidio negli altri gieffini, però non giudica il suo modo di essere. Inoltre, pensa che la sua sia un’autodifesa.

Giulia Provvedi considera Guendalina Tavassi una persona sincera, vera e generosa, per lei è un’amica ed è per questo che le dà dei consigli quando pensa che possa migliorare su certi aspetti. A Valeria Marini ha detto che essendo amiche avrebbe potuto confrontarsi con lei e chiarire in privato invece di nominarla. Ha poi sottolineato il fatto che se si manda una persona in nomination questa rischia di uscire dal Grande Fratello Vip.

Perché Valeria Marini ha nominato Guendalina Tavassi nella settima puntata del GF Vip? Cosa ha detto la gieffina

Ai suoi compagni di avventura la nota showgirl ha spiegato che ha deciso di nominare Guendalina Tavassi perché sarebbe finita comunque in nomination anche senza il suo voto. Inoltre, voleva spingerla ad ascoltare di più i consigli degli altri e a gestire in modo diverso i confronti nella casa più spiata dagli italiani.

Riferendosi a Guendalina Tavassi, Valeria Marini ci ha tenuto a ribadire di provare molto affetto e simpatia nei suoi confronti e questo non è cambiato anche se l’ha nominata. Però non ha più intenzione di fare il suo nome nelle prossime nomination, probabilmente perché ha capito quanto lei ci sia rimasta male. Ha infatti detto: “Non la nominerò mai più, questo è sicuro. Lei è una delle concorrenti più interessanti e vitali“,