Piera Meloni pronta a sciogliersi con Roncaccia al GF Vip, il patto: “Se non esco potrei…”

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Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si sono avvicinati molto al Grande Fratello Vip, ma non ci sono stati importanti risvolti nel loro rapporto. Al di là di qualche innocente bacio e un po’ di coccole non è successo nulla tra loro, si aspettava tutti di vedere molta più passione da parte loro ma stanno deludendo le aspettative.

Anche Selvaggia Lucarelli ha detto loro che la coppia è noiosa, ieri parlando con Marina La Rosa la gieffina ha detto che è successo qualcosa tra lei e Roncaccia, ma nulla di che. Alla gieffina ha poi confidato di aver fatto un patto con sé stessa che riguarda il suo rapporto con Alessandro. Sembra che sia pronta a togliere il freno a mano, però solo ad una condizione.

Piera Meloni si lascerà andare di più con Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip? La gieffina svela il suo patto

Parlando con Marina La Rosa, nella casa più spiata dagli italiani, Piera Meloni ha svelato: “Se non esco venerdì potrei sciogliermi un attimo, sciogliere la riserva. Perché non ha senso sciogliermi adesso. Vedremo che cosa succederà”. Quindi, se avranno ancora modo di stare insieme la gieffina potrebbe finalmente lasciarsi andare di più.

Sono in molti a pensare che la Meloni abbia un po’ sfruttato il flirt con Alessandro Roncaccia per restare al Grande Fratello Vip, parlando del patto in molti si saranno sicuramente incuriositi e questo potrebbe spingerli a supportarla per non farla uscire dal reality. Intanto Alex Belli ha di nuovo attaccato la ‘coppia’ dicendo che non mostrano passione e che sono falsi.