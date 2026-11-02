Roncaccia si avvicina a Federica Morello al GF Vip: Piera Meloni fa una scenata di gelosia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la frequentazione tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni al Grande Fratello Vip. I due sono stati accusati di non mostrare passione nella casa più spiata dagli italiani, loro però si sono difesi dicendo che è solo una questione di pudore.

A detta loro quando sono da soli il loro atteggiamento è totalmente diverso, si piacciono molto ma preferiscono dedicarsi certe attenzioni lontano dalle telecamere. Inoltre non voglio che il loro percorso al Grande Fratello Vip sia totalmente incentrato sulla ‘coppia’. Ieri Piera Meloni ha fatto una scenata di gelosia a Roncaccia, le ha dato fastidio vederlo vicino a Federica Morello.

Piera Meloni gelosa di Federica Morello al Grande Fratello Vip: come ha reagito Alessandro Roncaccia nella casa

Notando il fastidio della gieffina il ragazzo ha voluto subito chiarire con lei perché aveva capito che se l’è presa dopo averlo visto accanto a Federica Morello. Lui ha più volte precisato di non aver fatto nulla di male, voleva stare con lei ma la tiktoker in preda alla gelosia gli ha detto che non le andava. Durante il confronto con Alessandro ha ammesso che la situazione l’ha stranita e le ha dato fastidio.

Alessandro Roncaccia le ha fatto notare che in diverse occasioni è stata affettuosa con Alessandro Varsi ma la cosa non lo ha stranito perché sa benissimo che tra loro c’è solo amicizia. Piera Meloni ha subito detto che la situazione non può essere paragonata perché il suo rapporto con il gieffino è decisamente diverso da quello che ha lui con Federica. I due hanno continuato a parlare per un po’, dopodiché si sono abbracciati lasciandosi alle spalle la scenata di gelosia.