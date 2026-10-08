GF Vip è scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, c’entra la nomination: “Non credo ai tuoi giuramenti”

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Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip durante il momento delle nominations Valeria Marini ha fatto il nome di Guendalina Tavassi, gesto che l’ha ferita non poco dal momento che sono amiche.

La showgirl ha cercato di farle capire che l’ha nominata per farle capire di aver commesso degli errori, ma questo non è servito a colmare la delusione della gieffina. Ieri nella casa è suonato il telefono, la prima a rispondere è stata Guendalina Tavassi e le hanno chiesto di chiedere di dire la verità ad una persona che, secondo lei, ha detto una bugia, lei ha quindi deciso di fare questa domanda a Valeria Marini.

Scoppia un’accesa discussione tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini al GF Vip: la showgirl sbotta e iniziata ad urlare

La Tavassi non crede alla versione della sua compagna di avventura ed è per questo che le ha chiesto di dirle il vero motivo che l’ha spinta a nominarla. Valeria Marini le ha giurato che lo ha fatto per farsi ascoltare perché lei non ascolta mai nessuno, le ha poi detto di stare tranquilla perché tanto è forte e non uscirà dal Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno visibilmente infastidito Guendalina, a parer suo non si nomina un’amica per aprirle gli occhi facendole rischiare di essere eliminata.

Guendalina Tavassi le ha più volte detto che ha un concetto di amicizia diverso dal suo, lei non avrebbe mai nominato una sua amica. Ha poi aggiunto: “Non credo ai tuoi giuramenti. Se mi hai nominata, l’hai fatto per buttarmi fuori“. Infastidita dalle sue insinuazioni Valeria Marini ha iniziato ad urlare contro la gieffina e le ha detto che l’ha nominata perché ha sbagliato e deve imparare a riconoscere i suoi errori. Poco dopo nella casa ha scoperto cosa ha detto Moreno contro la Tavassi e gli ha subito detto di essere stato offensivo. La showgirl è poi andata da Guendalina per dirle che le dispiaceva perché non sapeva cosa avesse detto Morello. In lacrime ha aggiunto: “Ti giuro che non te le meriti, lui è troppo aggressivo e non è giusto, non deve esagerare”. Le due si sono poi abbracciate ed è tornato il sereno tra loro.