Gemma Galgani a Belve: stoccata a Tina Cipollari e poi svela i suoi ritocchini

Gemma Galgani è stata ospite della puntata di Belve trasmessa il 24 novembre su Rai 2.

Gemma Galgani è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. La dama di Uomini e Donne si è sottoposta al fuoco di domande da parte della conduttrice. In questa circostanza, la donna ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata. La torinese ha ammesso di aver avuto due grandi amori: il suo ex marito e Giorgio Manetti, che ha conosciuto a Uomini e Donne. Gemma Galgani ha ammesso a Belve di credere che il cavaliere si sia pentito di aver interrotto la loro storia d'amore. La donna ha poi parlato del sesso, ammettendo che per lei non è un argomento tabù. La dama del trono over ha spiegato: "Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi. Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità. Tina Cipollari mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei? Può darsi che lei sia un po’ invidiosa".

Gemma Galgani svela i suoi ritocchi estetici a Belve

Dopo aver lanciato una stoccata a Tina Cipollari, Gemma Galgani ha parlato dei suoi ritocchini estetici tra cui il lifting. La donna ha dichiarato ai microfoni di Francesca Fagnani a Belve: "Sì, quello. Poi ho rivisitato un po’ il petto, mi sono fatta una terza. No, una quarta. Ho detto una terza perché preferisco pensare alla terza, ridimensiona un pochino. E poi ho aggiustato il sorriso con le faccette, che è la parte che amo di più”. La donna ha concluso, negando di essersi rifatta il naso.