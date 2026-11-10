UeD, furiosa lite tra Alessandra Mussolini e Tina Cipollari in studio: c’entra Gemma Galgani

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Non sono mancati i colpi di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne, come l’abbandono di Giovanni Grazioso e un furioso litigio scoppiato tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Cosa è successo? Per l’ennesima volta si sono ritrovate contro per via di Gemma Galgani e gli animi si sono accesi in fretta in studio.

Tutto è successo quando Maria De Filippi ha annunciato il ritorno nel dating show di Mario Lenti, la Cipollari ha subito voluto precisare alla dama torinese che non è certo tornato per lei. A difenderla ci ha pensato Alessandra Mussolini, intervento che la sua collega non ha affatto gradito, infatti l’ha attaccata duramente.

È scontro tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini a Uomini e Donne: tirata in ballo anche Maria De Filippi

Stando alle anticipazioni di Isa e Chia, rivolgendosi alla Mussolini, Tina Cipollari con tono seccato ha detto: “”Tu devi stare zitta, ma che ne sai? Io Gemma la conosco da vent’anni! Sono giorni che covo, mi hai stufato, basta!” Le due hanno iniziato a discutere in studio, ad un certo punto Alessandra Mussolini ha messo in mezzo anche la padrona di casa chiedendole come mai non dicesse nulla.

Maria De Filippi ha spiegato che era convinta che fosse uno scherzo e che si fossero accordate, visibilmente infastidita Alessandra Mussolini ha detto: “Non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino”. Subito dopo l’opinionista ha lasciato lo studio e ha continuato a urlare. Quando è rientrata si è rifiutata di sedersi accanto a Tina Cipollari, infatti è andata a sedersi prima tra il pubblico e poi nel parterre maschile.