Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime sbotta contro Fabio: “Tira giù la maschera”

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Il comportamento di Fabio a Uomini e Donne ha deluso profondamente Gemma Galgani, che per l’ennesima volta ha dovuto fare i conti con una delusione che l’ha gettata nello sconforto nella puntata che è andata in onda oggi su Canale 5.

La dama ha accusato il cavaliere di non essere gentile nei suoi confronti quando non sono in studio e non ha reagito affatto bene quando ha scoperto che l’uomo è uscito con Roberta. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono schierati dalla parte dell’uomo, accusando Gemma Galgani di non provare un reale interesse nei suoi confronti.

Alessandra Mussolini attacca Fabio a Uomini e Donne: Gemma Galgani delusa sbotta in studio

A differenza dei suoi colleghi Alessandra Mussolini ha preso le difese della dama torinese, criticando duramente il comportamento del cavaliere. A detta sua ciò che è successo è una tipicità maschile spaventosa. L’opinionista pensa che l’uomo sia scontato, perché quando un uomo chiede una pausa significa che vuole mettere fine alla frequentazione.

Nello studio di Uomini e Donne Gemma Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime. In preda alla delusione si è scagliata contro Fabio dicendo che all’interno della trasmissione si è mostrato come un uomo dai modi eleganti, ma a detta sua non è tutto oro quello che luccica. La dama ha aggiunto: “Tu non sei leale ma da me hai sempre preteso lealtà e chiarezza. Tira giù la maschera, pretendi la trasparenza ma non la dai“.