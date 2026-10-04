Francesco, il Santo di tutti: ospiti e anticipazioni della serata speciale del 4 ottobre su Rai 1 con Giorgia Cardinaletti

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Rai 1 dedica la prima serata del 4 ottobre a Francesco, il Santo di tutti, un grande evento che celebra San Francesco d’Assisi nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte. A guidare il racconto sarà Giorgia Cardinaletti, in una serata che unisce musica, testimonianze e momenti di riflessione. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti e quali saranno i momenti più attesi della serata?

Una serata tra Perugia e Assisi con Giorgia Cardinaletti

La serata si svolgerà tra due luoghi simbolici del francescanesimo: l’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e la Basilica Superiore di Assisi. Giorgia Cardinaletti guiderà il pubblico in un percorso che intreccia spiritualità, arte e racconto, accompagnata dall’orchestra diretta da Leonardo De Amicis e dai frati del Sacro Convento. L’evento proporrà un viaggio attraverso i temi centrali del messaggio francescano – pace, povertà, perdono, fratellanza – con collegamenti, immagini e testimonianze che riportano alla vita del Santo e ai luoghi che ne custodiscono la memoria.

Gli ospiti della serata: musica, cultura e scienza sul palco di Rai 1

Francesco, il Santo di tutti porterà in scena un cast ricchissimo. Gianni Morandi si esibirà con il Piccolo Coro dell’Antoniano, mentre Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi e Sayf offriranno performance musicali ispirate alla figura del Santo. La serata accoglierà anche voci della cultura: Alessandro Baricco, accompagnato dalla pianista Gloria Campaner, proporrà un intervento dedicato alla spiritualità francescana. Non mancherà la scienza, con la presenza dell’astronauta Samantha Cristoforetti, che porterà una testimonianza sul rapporto tra ricerca, futuro e visione del mondo. Sul palco anche Giorgio Pasotti, Jacopo Veneziani, il violoncellista Ettore Pagano e i primi ballerini della Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, protagonisti di momenti di danza dedicati alla figura di Francesco.

Le anticipazioni: luoghi simbolo, cammini francescani e l’omaggio di Roberto Benigni

La serata accompagnerà il pubblico anche nei luoghi più legati alla storia del Santo, dalla Porziuncola fino a Greccio, con un focus sul Cammino di Francesco, il progetto che valorizza gli itinerari francescani in Italia. Un segmento sarà dedicato al Presepe di Greccio, con il racconto del percorso che lo ha portato verso la candidatura come patrimonio UNESCO. L’omaggio televisivo inizierà già alle 20:35 con Francesco – Il Cantico, lo spettacolo di Roberto Benigni che ripercorre la vita del Santo e introduce la serata principale delle 21:55.