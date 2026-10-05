Forbidden fruit, spoiler 5 ottobre 2026: Sahika convince Ender a sposare Hasan Ali, Yildiz indaga

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Va in onda oggi, lunedì 5 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender quando ha affrontato Hasan Ali per ricattarlo ha scoperto che le sue azioni sono vincolate da una clausola, può trasferirle solo ai suoi parenti.

Sahika ha quindi pensato ad un altro piano, alla sua socia ha proposto di sposare il Presidente. All’inizio la Celebi non era assolutamente d’accordo, questo però è l’unico modo per ottenere le azioni. Hasan Ali intanto è stato avvisato da Mert del fatto che circolano alcune voci su una denuncia da parte di Ender ma si è fatto convincere a non indagare.

Spoiler Forbidden fruit 5 ottobre 2026: Cagatay insospettisce Yildiz e Feride, Ender ricatta Hasan Ali

Feride presenterà la nuora alle sue amiche e le regalerà una collana di famiglia molto preziosa, un gesto che farà molto piacere al figlio. Durante una cena Cagatay apparirà in difficoltà dopo l’arrivo di Cansu, atteggiamento che farà aumentare i sospetti di Yildiz e di sua suocera.

Ender e Sahika hanno intenzione di portare a termine il loro piano, gli altri credono ancora che la Ekinci sia scomparsa e lei per spaventare Zehra si è presentata a casa sua travestita. Sahika riuscirà a convincere Ender e suo fratello a perseguire il piano proposto da lei, questo comporta che Ender convoli a nozze con Hasan Ali per poter ricevere le azioni che gli ha chiesto. A quel punto la Celebi ricatterà il Presidente. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz inizierà ad indagare dopo che Zehra parlerà del ritorno di Sahika.