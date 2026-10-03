Forbidden fruit, spoiler 3 ottobre 2026: Sahika racconta il suo piano ai Celebi, Ender ricatta Hasan Ali

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Va in onda oggi, sabato 3 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender è sempre stata convinta che a far sparire Sahika sia stato Hasan Ali, non sa cosa sia accaduto ma pensa che l’abbia fatta uccidere.

Anche Yildiz ha iniziato ad avere qualche dubbio dopo aver parlato con la Celebi, infatti ha cercato la collana di Sahika nel suo ufficio ma lui dopo averla scoperta l’ha rimproverata.

Spoiler Forbidden fruit 3 ottobre 2026: Sahika ha manipolato Mahmut, Hasan Ali sotto ricatto

Caner e sua sorella appariranno sconvolti a causa del ritorno di Sahika. La donna, che era scomparsa da giorni, spiegherà loro di aver simulato la sua morte facendo ricadere la colpa su Hasan Ali. Con la sua solita furbizia e cattiveria è riuscita a manipolare Mahumt e ha fatto credere al Presidente di averla avvelenata.

Il piano di Sahika prevede che Ender si rechi da Hasan Ali per ricattarlo, dovrà restituirle le azioni che aveva portato via a lei e Sahika altrimenti porterà alla Polizia il video in cui si vede Mahmut che butta in mare il finto cadavere della Ekinci. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Celebi chiederà anche il 20% delle azioni di Hasan Ali ma scoprirà che questo sono vincolate da una clausola.