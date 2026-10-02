Forbidden fruit, spoiler 2 ottobre 2026: l’atteggiamento di Mert preoccupa Zehra, Hasan Ali rimprovera Yildiz

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Va in onda oggi, venerdì 2 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e suo fratello dopo essersi recati all’obitorio hanno scoperto che il cadavere che è stato ritrovato non è quello di Sahika.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo alla donna e se sia morta davvero. Nel frattempo Cansu sta ancora cercando di mettere zizzania tra Yildiz e suo marito. Mentre era a cena con Emir infatti ha insinuato che Cagatay potrebbe non essere fedele con la moglie.

Spoiler Forbidden fruit 2 ottobre 2026: Ender sospetta ancora di Hasan Ali, lui sorprende Yildiz nel suo ufficio

Nei confronti della moglie l’atteggiamento di Mert sarà sempre più distaccato e aggressivo e questo inizierà a far preoccupare non poco Zehra. Yildiz avrà il timore che l’equilibrio del loro matrimonio ne abbia risentito dopo che lei ha deciso di cedergli le sue azioni.

Ender continuerà a sospettare che dietro la scomparsa di Shaika ci sia lo zampino di Hasan Ali, specie dopo che una sua collana è stata trovata a casa del Presidente. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che all’inizio Yildiz sarà un po’ scettica. Quest’ultima però si recherà nell’ufficio del suocero per cercare la collana. La Yilmaz sfortunatamente verrà scoperta dal padre di Cagatay che non perderà occasione per rimproverarla.