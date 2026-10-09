Federica al GF Vip fa un complimento a Francesca Manzini, Roncaccia scoppia a ridere: web in rivolta

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Ieri sera Francesca Manzini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per aiutare Valeria Marini a realizzare la coreografia. Sarà lei nella prossima puntata la protagonista dell’esibizione preparata sul brano di Shakira ‘Waka Waka’.

Osservando la ‘maestra’ di ballo Federica Morello mentre era in salotto ha detto ad Andreas Muller che la Manzini è molto bella, pensa che abbia dei bellissimi lineamenti. Di fronte al complimento della gieffina Alessandro Roncaccia è scoppiato a ridere. Anche il ballerino rideva e questo ha chiaramente lasciato intendere che non fossero d’accordo con il pensiero di Federica.

Il gesto di Alessandro Roncaccia offende Francesca Manzini al GF Vip, anche Giacomo esagera: sul web scoppia la polemica

Con la sua risata il gieffino ha fatto capire che dal punto di vista estetico non appezza Francesca Manzini, ma lui non è stato l’unico ad essere decisamente poco elegante. Nemmeno il commento di Giacomo Gallani, infatti, è passato inosservato. Cosa ha detto? Riferendosi all’ex gieffina ha detto: “Pesa una piotta“.

Sul web in molti si stanno scagliando contri i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono stati offensivi nei confronti dell’imitatrice. In tantissimi pensano che sia davvero inaccettabile il fatto che si siano permessi di giudicare e disprezzare in modo poco elegante il corpo di una donna. La questione verrà a galla nella prossima puntata? Roncaccia, Andreas e Giacomo verranno bacchettati in diretta? Lo scopriremo.